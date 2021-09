Os filhos de Cristiano Ronaldo e Rooney, Manchester United, na seleção Sub-12

Na coluna Cristiano Ronaldo Juventus primeiro Manchester United Envolvida a transferência de toda a família do campeão português para a Inglaterra, incluindo o filho de 11 anos Cristiano Jr .. Este último, em anos anteriores, jogou com a mesma camisa preta e branca do pai. E, como papai, ele estará jogando na próxima temporada Juventude Manchester United, exatamente em formação Menores de 12 anos . Um time que ele já joga Guy Rooney, Filho do ex-atacante Wayne.

A relação entre CR7 e Rooney

O atual gerente do Condado de Derby jogou com o CR7 no Red Devils, 2004 a 2009, Antes que os portugueses partissem para o Real Madrid. Ambos ganharam a Liga duas vezes, a Premier League três vezes, o Escudo Social duas vezes e a Liga dos Campeões de 2008 e a Copa do Mundo de Clubes. Cristiano Ronaldo também venceu naquele ano O primeiro balão d’or. 12 anos depois, o português voltou ao Manchester United, mas seu antigo companheiro de equipe Wayne se aposentou. A dupla Ronaldo-Rooney será reorganizada pelos filhos de dois campeões, Cristiano Jr. e Kai, que jogarão juntos no Red Devils Sub-12.