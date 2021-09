Salvini, The Wall Against Compulsory Vaccination and the Green Pass induzido por Drake-Corriere.it

A partir de Marco Gromonesi

O líder da liga responde à conferência de imprensa do primeiro-ministro: “Continuamos a nos opor às multas e à discriminação.” E ele estava irritado com a admiração de Draghi por Lamorges

“A liga era contra deveres, multas e discriminação.” O tom é seco, o clima Matteo Salvini Após a coletiva de imprensa Com isso, Mario Draghi deu impostos nos próximos meses (E os próximos passos) não parece ser o melhor. E a liga – talvez nunca isolada – gira em torno de qualquer coisa (reconhecimento) Toalhetes de saliva) E o que ele ainda acredita, será cumprido Toalhetes moleculares grátisEU.

Quem torna a pior das situações a melhor Claudio Porky, Que votou contra o Passe Verde na quarta-feira na Comissão de Assuntos Sociais: “Nós votamos. Somos uma minoria. Está tudo bem. Fico louco quando eu assumo o cargo sem ter que votar.”

É verdade que o primeiro-ministro não deu muita satisfação ao líder da Liga do Norte. Claro, a sala de controle solicitada nos últimos dias estará lá. No entanto, não só ajudará a determinar se será na forma indicada por Salvini, mas sobretudo ajudará. Extensões de baixo verde: «Com que rapidez para quem, não se isso acontecer», observa Tracy. Mas desse ponto de vista, considerando tudo, o secretário da associação sentiu que estava sendo solicitado. Ele ficou satisfeito em reconhecer a liderança do chefe (“Eu tento não discriminar entre as partes porque há 5 a 6 almas cada. Salvini é o presidente da associação”). Isso destrói o campo, diz ele, “com a reconstrução daqueles que nada fizeram além de sublinhar as divisões entre a liga governante e a Lega”.

É verdade que o primeiro-ministro pensa na possibilidade de tornar a vacina obrigatória. É por isso que a insatisfação de seu líder está se filtrando da liga: “Somos contra impostos, multas e discriminação. Nenhum país europeu tem o dever de vacinar as pessoas.”. Além disso, “mais de 38 milhões de italianos já escolheram e concluíram livremente o ciclo da vacina”. READ Advogado investiga a morte de De Dono, incita suicídio - Lombardia

No entanto, se alguém disser o favorito de Salvini no discurso de Tracy, haverá uma referência ao ministro do Interior Lamorges, que “trabalha bem” para a imigração e ao primeiro-ministro no palco. “Isso significa – o secretário teria dito ao seu pessoal – que não há uma opinião completa sobre o problema.” De qualquer forma, na próxima semana haverá um encontro entre Salvini e o primeiro-ministro Drake e outro Enrico Letta. Embora ainda não esteja datado.

O partido está tentando eliminar as alegações de flerte sem qualquer cera: “Estamos trabalhando com o mesmo propósito – diz Massimo Bunisut – para melhorar o texto do passe verde”. Rosanna Bolti promete: “Instamos o governo a encontrar uma maneira de arrecadar fundos para absorventes internos gratuitos para todos.”