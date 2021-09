De Maria: “Que discussões entre M e CR7! Messi, Sladen e Verdi na minha melhor ambição”

Anjo de maria Deu uma longa entrevista a DIC Game, No qual ele retirou sua vida e relembrou sua relação com algumas das pessoas mais importantes do futebol mundial em particular Cristiano Ronaldo e Jose Marino. Descreve um episódio em que a Argentina viu o campeão português e ele como heróis Algo especial: “Mourinho foi um acontecimento. Ele sempre se comportou bem comigo. Mas no vestiário ele sempre reclamava, ele não reclamava para ninguém, ele não se importava com quem ele era. Uma vez que ele começou a discutir com Cristiano no vestiário que ele fez não estudar e que outros fizeram por ele. Mas foi um acontecimento: tínhamos que jogar, eu tinha quatro cartões amarelos (com cautela), e ele me disse que me daria quatro dias de folga se eu pegasse outro ”.

Falando do CR7, Di Maria elogiou a sua presença: “Para mim sempre foi um acontecimento. É o único que vemos em campo, mas é outra pessoa. Mandou-me uma mensagem a dizer que viria, apresente-se , e tome uma cerveja conosco. Cristiano Ronaldo precisa de espaço ”.