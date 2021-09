“Trabalho suficientemente inteligente, ação extraordinária. Drake fez a Itália crescer na década de 1960.”

Renato Brunetta costuma te surpreender. Isso acontece quando ele usa a roupa de ministro da Administração Pública. Quando ele vem ao escritório, você liga para ele para falar de trabalho, e ele imediatamente te interrompe: “O Emiliano tem razão.”

Michael Emiliano?

“Seu”.

Em que?

“Não é difícil adivinhar.”

O governo Drake substituiu Salvini.

“Isso mesmo, Porky’s Web, votou no Green Pass no Comitê da Câmara na votação de ontem.”

E o que aconteceu?

O que fazemos com Tracy tem um ajuste extraordinário. Algo extraordinário em nosso país.

Qual é o significado?

“Por ordem, estamos salvando a Itália e expulsando-a da epidemia e da crise econômica. Todos juntos, todos os partidos da grande coalizão que nunca aconteceram no passado. É quase um milagre. É um elo astronômico nunca visto antes: da Europa dinheiro, a abertura da dívida de Angela Merkel.

Salvini é visto de forma diferente por uma seção dos democratas e pelo presidente de Bagliya. Surpresa?

“Não, não estou surpreso. Vou contar uma história para vocês. Tenho uma memória muito forte quando fui para Barry com Berlusconi em 2013. Emiliano mandou erguer uma faixa na fachada da prefeitura: Caro Silvio, seja bem-vindo De volta a Berlusconi, quando confrontado com um adversário desse estilo, só posso dizer: O que ele acabou de dizer sobre Zephyr Salvini é um reconhecimento de que vivemos a fase de abertura de uma nova temporada política, apesar dos jogos em casa do Pd.

Quando Drake vai embora?

Draghi permanecerá até que o Parlamento lhe dê confiança. A eleição ocorrerá na primavera de 2023, que é o meu prazo. Ninguém jamais perderá sua mentalidade certa para o seguro de vida que Tracy representa. Transfere para a Itália toda a credibilidade e reputação de que precisava.

A festa dos dragões está no horizonte?

“Não sei. Não é da minha conta. Tenho interesse em fazer bem o meu trabalho, quero fazer o que chamo de Pa da próxima geração. Estou focado em mudar a administração pública. Não tenho tempo para pensar nisso qualquer outra coisa porque a tarefa é tão bonita e complicada.

Estamos realmente em um ponto de inflexão?

“Os dados econômicos mostram que estamos nos recuperando imediatamente após a epidemia. O Estad confirma que o PIB cresceu 2,7% no segundo trimestre em relação ao trimestre anterior, e que o crescimento já alcançado até 2021 é de 4,7%. Sabe o que isso significa? ‘

Que possamos suspirar de alívio.

“A Itália vive um boom econômico que não se via desde os anos 1960. A balança comercial com o exterior subiu para o quarto lugar globalmente no G20 e globalmente. Tudo isso devido à credibilidade de Tracy e à reforma deste governo. O crescimento é fruto da confiança em todo o nosso País. Estamos interessados ​​no outro, um lugar onde investir.

Os italianos sabem? Eles sentem essa esperança?

“Absolutamente certo. Faz apenas seis meses desde que o governo Drake tomou posse. A abertura de Emiliano não é acidental. Essa maioria, quase como uma unidade nacional, está funcionando.

E as brigas entre Salvini e Letta?

“Bandeiras como você colocam em coquetéis. Inadequado, com todo o respeito. Esta é uma maioria reformadora. No final de julho, o Parlamento aprovou uma ordem de simplificação na lei de nomeação de funcionários para o NRR e reforma de obras públicas no início de agosto. Sem e permitirá você a viajar mais rápido com melhores habilidades para reconstruir a Itália.

Você quer levar funcionários do governo de volta ao cargo?

“A epidemia é um choque que exige ações extraordinárias. Trabalhar com sabedoria nos setores público e privado é uma grande prova social que tem conseguido manter o país de pé. Parabenizo o governo Conte deau por ter conseguido implementá-lo naqueles circunstâncias dramáticas e extraordinárias. “

O que muda agora?

Graças às vacinas, graças à campanha do excelente comissário Figliulo, estamos de volta ao normal. O metabolismo do país mudou. O que significa continuar com as mesmas medidas criadas para combater a doença? Quando o país pede que o país caminhe rumo ao crescimento com todo o seu capital humano, o que mais significa manter esta vestimenta extraordinária? Havia montanhas de recessão antes da epidemia. Em hospitais, tribunais, escritórios municipais. Muitas quebras no crescimento, bem-estar, justiça. A epidemia aumentou esse acúmulo e multiplicação de injustiças. Agora precisamos dar pernas para o crescimento, até mesmo reabastecendo o capital humano. A presença de trabalho é a alma desse renascimento. A ausência no setor privado é ainda mais perigosa porque corre o risco de ser desfavorável a demissões em massa. Este é um grande medo para mim. “

Como o emprego público deve ser mudado?

“Desde o início tenho apostado no capital humano público como estímulo para o desenvolvimento do país. Para os 500 oficiais que ficarão com a gestão das reformas planejadas pelo projeto. Inclui uma enorme necessidade de treinamentos como recarga de baterias : Estou trabalhando em um programa de treinamento de 1 bilhão que será capaz de fornecer aos funcionários públicos três transformações ambientais, digitais e administrativas – o futuro que a Itália trará ”.

Há um ambiente de jóquei em volta, uma rebelião popular.

“Sem chefe verde e sem cera é nossa consciência pesada, filhos de professores ruins, política ruim, jornalismo ruim. Como o filme Solaris de Tarkovsky, eles são a materialização de nossas fraquezas e preocupações. Todos nós precisamos examinar nossa consciência.

Existe uma resposta para nenhuma cera?

Vacinas, vacinas, vacinas. A introdução do Passe Verde foi um compromisso sobre a obrigação da vacina por lei, que eu teria gostado: uma forma de aumentar os custos não vacinais, incentivos, incentivos. Funcionou. Em 1º de setembro, o número total de vacinas aumentou para quase 38 milhões, com mais de 12% dos 70,14% da população sendo vacinados. Agora, a meta é chegar a 80%. Faltando um pouco. Concluíram o ciclo de vacinação 91,87% dos maiores de 80 anos, assim como 88,03% dos de 70 a 79 anos. O número de certificados verdes emitidos tem aumentado constantemente desde o início de agosto, com um total de 72 milhões de passes verdes baixados por italianos. Tudo aconteceu em nome da qualidade, do desempenho e do respeito aos serviços prestados. Por que não refletir esse modelo para os funcionários públicos em todos os cargos? Volte a ter qualidade, dignidade e respeito. Um país com rosto humano, não mais um país cruel.

Está tudo moderado?

“Tenho orgulho de ser um ministro que expressa o centro-direita do governo”.

Como a Forza Italia e a Lega atuam no governo?

“Tudo bem, mas este é o começo do caminho para o centro-direita. Como propus desde junho, é preciso unir em todos os níveis: os partidos, as comissões parlamentares, o governo. O administrador do TRC nos oferece um ótimo Por exemplo, ficaria feliz em ver a Liga no Partido Popular Europeu, que é um passo fundamental.

É mesmo possível ir a uma única festa?

“É possível, mas dá trabalho, está muito longe. Temos que acreditar, mas demora um pouco.

E Georgia Maloney?

“Espero que a atração gravitacional do governo de centro-direita afete os irmãos na Itália também. Sempre compartilhamos um plano quando há eleições, mas nos dividimos quando estamos na oposição ou no governo.

Outono está chegando. Você não tem medo de que o governo Drake enfrente algumas surpresas desagradáveis? O que pode impedir a recuperação?

“Estou confiante. O melhor, na minha opinião, ainda não chegou. Uma vez no armário usei a metáfora do suflê. Está no forno. Está crescendo. Está espalhando um cheiro lindo por todo lado. Aqui, abra a porta. Vai explodir. Afinal, os italianos merecem sair da crise, da incerteza, dos medos. Eles têm direito à felicidade ”.