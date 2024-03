“Se outro piloto português conseguir chegar ao Campeonato do Mundo, não posso responder com certeza” – Miguel Oliveira

Miguel Oliveira é o único português a chegar ao Campeonato do Mundo de MotoGP. Apesar da sua influência sobre os jovens aspirantes a pilotos que procuram seguir o motociclismo, não surgiram outros pilotos que estejam claramente no caminho de um possível futuro na categoria rainha.

Durante a conferência de imprensa antes do GP de Portugal, Oliveira foi questionado se havia algum piloto português a competir no Mundial. Em resposta, o piloto da Trackhouse Racing disse:

– Olhe para a direita e você verá três espanhóis. Às vezes me sinto um pouco fora da liga porque sou um caso único. Muitas coisas aconteceram para eu participar do Campeonato Mundial. Se outro piloto português conseguir chegar ao Campeonato do Mundo não posso responder ao certo, não sei porque não tenho os materiais. Mesmo quando comecei, há 15 anos, o que você precisava era completamente diferente das necessidades das crianças de hoje. Há uma diferença geracional. Não sei se eles têm o que é preciso para chegar ao Campeonato Mundial.