A Itália está dividida entre o calor africano e as fortes chuvas; Previsão de fim de semana

A previsão do tempo para o fim de semana de Páscoa foi atualizada

Durante o fim de semana da Páscoa, da Itália à África será dividida entre ondas de calor e fortes chuvas.Em algumas partes do nosso país, o sábado 30 e o domingo 31 de março são frequentes. Em suma, as férias da Páscoa não terão o mesmo clima em todo o país.

Por um lado, avançamos na bacia mediterrânica do anticiclone africano, que costuma ser protagonista no verão. Primeira bateria de verdade Boa parte do Centro-Sul, já desde o primeiro dia Sábado, 30 de março. Obrigado pelo olhar Massas de ar subtropicais (Dentro do Deserto do Saara) Espere algo decisivo Aumento da temperatura Isso leva a valores típicos Junho: Esperado em torno dos picos máximos 26-28°C No sul e duas grandes ilhas; Mas o calor será sentido em toda a região centro-sul do Adriático, até à Romagna.

Por outro lado, lidamos com uma ampla gama Furacões no AtlânticoUm giro localizado entre as Ilhas Britânicas e a França, A Perturbação de tempestade Rumo ao coração do Velho Continente, prontos para envolver também as nossas regiões do norte.