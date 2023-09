No final de semana faz calor como o auge do verão, com retorno iminente de um anticiclone africano!

Anticiclone Baco se aproxima no fim de semana

No final da semana, tudo está pronto para um verdadeiro flashback do anticiclone subtropical na Itália: uma mudança climática significativa, que será favorecida pela chegada do anticiclone africano BACCHUS a partir de sábado, 2, e domingo, 3.

Em comparação com as atualizações anteriores, o calor que chega pode ser mais intenso no início do fim de semana, embora haja alguns pequenos solavancos, mas não vai estragar muito o fim de semana.

Então, estamos à frente do que podemos definir como um tipo Setembro é verãoGarantido pelo anticiclone Baco, tão felizmente batizado por nós em homenagem ao deus do vinho (dada a época da colheita) e que começará a envolver toda a Itália, mais do que a temperatura. 33ºC Em muitas cidades.

Os centros de informática apresentam Aumento de calor Sensíveis, até 7-8 graus Celsius, são os termômetros que alcanço em média 4-5°C acima da média esperado no início de setembro.

com o termo Setembro é verão Em meteorologia é definido como um longo período (com duração de pelo menos 7 a 10 dias), caracterizado por bom tempo, Temperatura máxima acima de 30°C, Mas sem excessos específicos (não está excluído que possamos tocar no assunto ainda na próxima semana 40°C nas ilhas principais) E Temperatura mínima Geralmente estou triste 20ºC.

Este pode ser o último verdadeiro calor do verão antes da chegada do outono.

Mas vamos entrar em detalhes e tentar entender como estará o tempo no final de semana.

Sábado, 2 de setembro Esperamos os primeiros ar quente vindos de África, bom tempo e uma forte recuperação da temperatura nas duas ilhas principais e no centro. Apenas no extremo noroeste, um regime ligeiramente instável resistirá com algumas nuvens dispersas e alguma chuva sobre os Alpes ocidentais e no interior sobre partes do Piemonte.

Mas esse seria o domingo da invasão do Anticiclone Baco, em 3 de setembro.Com alta pressão subtropical que cobre toda a Itália, garante bom tempo e temperaturas mínimas 33ºC Em muitos lugares do centro-norte como Roma, Bolonha e Florença. Em ilhas maiores, os termômetros podem ultrapassar o limite 35°C. Quanto tempo durará esta nova fase de calor total do verão? Os modelos mostram uma boa probabilidade de estabilidade anticíclica durante pelo menos 7 a 10 dias, embora muito conflitantes no médio e longo prazo.