Underdog Label e Sniper Horda: tudo sobre o Sporting de Braga

Em segundo lugar está o Real Madrid, o Nápoles Continua a pescar em solo ibérico no terceiro escalão: O adversário do terceiro escalão será o clube português Jogo Praga , derrotou o Panathinaikos por 3–1 no total para se classificar para a fase de grupos através da fase de play-off como cabeça-de-chave. Union Berlin fecha o Grupo C.

Nápoles E Jogo Praga Eles se enfrentam pela primeira vez em jogos oficiais nesta Liga dos Campeões. O único precedente entre as duas equipes veio em um amistoso em São Paulo, em 4 de agosto de 2012, que terminou em 3 a 1 graças a dois gols de Pandey e um gol de Zuniga. O clube português qualificou-se para a fase preliminar da Liga dos Campeões ao terminar em terceiro lugar no campeonato, com 78 pontos à frente de duas potências, Benfica e Porto, tirando o clássico Sporting de Lisboa da corrida. O Braga nunca venceu a Liga portuguesa nos seus 102 anos de história, mas venceu a Taça de Portugal duas vezes em 1965/66 e 2015/16, e a Taça da Liga duas vezes em 2012/13 e 2019/20. Sucesso internacional notável com a vitória na Taça Intertotto em 2008 e a derrota na final da Liga Europa frente aos compatriotas do Porto em 2010/11.

Como jogar o atirador Horda e Braga

–

Orientado pelo treinador do Braga Artur Jorge E um ataque joga com um 4-2-3-1, que se transforma em um 4-5-1 mais inteligente na fase de não posse de bola. O clube português não começou bem o campeonato depois de perder o jogo de estreia frente ao Famalicão, recuperou imediatamente com uma vitória por 2-4 em Chaves. A estrela do time certamente é Ricardo Harta: Jogador versátil, bom jogando no drowker ou como segundo atacante, já marcou dois gols nas duas primeiras partidas do campeonato e fez cinco assistências nas eliminatórias da Liga dos Campeões. Na época passada participou na digressão mundial da seleção lusitana ao Qatar e conseguiu marcar um golo à Coreia do Sul, numa derrota desigual por 2-1 frente aos asiáticos, já com Portugal apurado. Outros jogadores de futebol notáveis ​​​​da equipe incluem: João MoutinhoCom um passado extravagante no rival Porto; renda, ex-Benfica e Atlético de Madrid; Jovem atacante espanhol Abel Ruiz Vindo do Barcelona e a novidade é o experiente defesa José Fonte, ex-Benfica.