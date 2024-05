Festival de Cinema de Cannes 2024, todos os looks (e sons) da cerimônia de abertura

Três, dois, um… começa com o de sempre grandeza o Festival de Cinema de Cannes 2024. 77ª edição do maior evento Glamouroso Da Riviera Francesa ele cruza a linha de largada com o filme A segunda leique vê o lindo casal como heróis — até no tapete vermelho feito na França Que eu formei Lea Seydoux E Louis Garrel.

Mas os atores certamente não são a única presença digna de uma enxurrada de flashes dos fotógrafos ali reunidos monte de março, No tapete vermelho de abertura desta edição do festival. A participação na “categoria evergreen” é garantida pela presença dos maravilhosos Meryl Streepenquanto a bandeira francesa também é hasteada com uma bandeira sofisticada e sensual Juliette Binoche, vestindo vermelho. Também é inevitável que haja um documento superior, representado pelo vinho espumante Heidi Klum É puro Helena Christensen. E então, mais uma vez, foi Jane Fonda quem se atreveu a se aventurar no mundo animal – ainda que em versão casaco contra o ar fresco da Croisette – e brilhar extraordinariamente. Greta Gerwiga presidente do júri, toda vestida de lantejoulas como seu colega do júri lírio Gladstone.

Festival de Cinema de Cannes 2024: looks casuais das estrelas na Croisette A magia de Cannes 2024 só pode ser sentida no tapete repleto de estrelas. Os heróis famosos desta 77ª edição nos dão momentos de inspiração e ótimos looks mesmo entre uma data e outra: vamos rever os looks do dia a dia que apareceram desde a chegada ao aeroporto de Nice até os momentos na Croisette, de Anya Taylor-Joy a Greta Gerwig

Mesmo que – olhando mais de perto – a aparência mais engraçada (para aqueles de nós que gostam de comentar sobre eles) possa não ter sido a de um dos participantes mais populares e conhecidos. Mas estas são as estrelas cujos detalhes e biografias não são conhecidos por todos. Eles também estão em nossa galeria abaixo. Com nossos inevitáveis ​​votos pelo visual.