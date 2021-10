Johnny Depp, lotado em Roma: “Hollywood é uma máquina infernal que cospe vulgaridade. Graças a Deus me distanciei dela”

Hollywood É uma máquina que cospe vulgaridade, sem compreensão e conhecimento, são perfeitos para ir de férias. Graças a Deus me distanciei dele, este é um lugar para onde vou nas férias, mas é uma máquina infernal. “Aclamado, amado, literalmente cercado por hordas de adolescentes (de Fiumicino ao hotel com um grande efeito de atraso no romano escada..), “Disfarçado” como ele mesmo Mas com alguns (óbvios) quilos extras, Johnny Depp finalmente chegou à capital. “Bang” de Alice della Città – a seção independente e paralela de Festival de Cinema de Roma – Ele trouxe consigo a aura clara da “Estrela Amaldiçoada”, algo tão tangível, poderoso e tangível que brota do jeito que ele é e se posicionou, para que ele possa justamente declarar que ele Johnny “não fez isso, ele realmente fez”. E não é de se estranhar que Hollywood e sua carreira tenham trilhado o caminho do divórcio: a polêmica, no mínimo, é descobrir quem realmente deixou quem.

Sua participação no evento dirigido por Gianluca Giannelli e Fabia Pettini está associada à apresentação da web series animada. papagaio Produzido por ILBE (Iervolino e Lady Bacardi Entertainment, ex-produtores de Esperando pelos bárbaros de Ciro Guerra, interpretado pelo próprio Depp), que deu voz ao personagem Johnny Puff. Série All-Made in Italy (criada por 160 cartunistas italianos e já vendida em 90 países em todo o mundo) que consiste em episódios independentes com duração de 5 polegadas cada. Cada um deles é um “portador de uma mensagem educativa” – explica Andrea Irvolino – e parece que foi justamente esse elemento iluminador que levou o mais famoso “pirata” da história do cinema a abraçar o projeto. Depp criou uma linguagem totalmente nova para apresentar seu personagem animado: É uma questão de “Emissão” Resulta do estudo das maneiras de as crianças se expressarem, mas também do estudo dos volumes da psicolinguística infantil.

E Johnny sem dúvida sabe como fazer isso com meninos. Esta seria a magnificência de seus personagens, ao mesmo tempo ousados ​​e ternos, ou seria, acima de tudo, sua abordagem quase infantil a esses personagens “que vieram a mim e que sempre acolhi com grande alegria”. “Quando criança, sempre via um canal de televisão exibindo filmes mudos. Havia esses gênios incríveis de Chaplin e Keaton, e havia a linguagem das imagens que desafiava a ausência de palavras. Por quê? – continua Depp – É muito mais fácil dizer “eu te amo” do que torná-lo compreensível sem palavras. Quando assumi o papel de Jack Sparrow, aceitei o desafio de um personagem que emergia de todos os clichês, que acabou sabendo como falar com qualquer pessoa e ser lembrado como um desenho animado clássico. “

Esfarrapado como se fosse sua primeira aparição pública, aquele que dera à luz criaturas que alteraram o imaginário coletivo, como Edward Mãos de Tesoura e Willy Wonka, não hesitou novamente em anunciá-lo. O sucesso de que ele se orgulha são seus filhos “Nada chega perto disso. Enquanto em termos de trabalho, eu pertenço a uma escola de pensamento com a qual o ator nunca está satisfeito, por que Se assim for, ele está pronto para morrer: Você eventualmente se acalma e relaxa e perde a vontade de seguir em frente. ”

Quanto à carreira, o rock star com bandana polar e chapéu na cabeça acaba de tirar algumas pedrinhas dos sapatos. “Minha carreira está sempre no mesmo ponto no que me diz respeito. Tem sido divertido até agora, ainda adoro fazer filmes, mas Felizmente nos distanciamos de Hollywood. O que gostaria de fazer a partir de agora, também graças à colaboração com o ILBE, é ajudar novos talentos a fazer filmes que partam da pura criatividade, o que tem algo a dizer mesmo usando apenas a tecnologia móvel. Eu quero apoiar as ideias dos jovens, mantendo-os longe de falsos mitos“