Eleven Sports anuncia seu canal no Amazon Prime Video Channels

onze esportes, uma distinta emissora global no campo dos direitos esportivos, tem o orgulho de anunciar a distribuição do canal para a Itália Onze esportes nos principais canais de vídeo da Amazon.

A partir do momento do lançamento, o conteúdo estará imediatamente disponível As melhores partidas do Campeonato da Série CAlém de outros eventos e competições que as equipes editoriais irão incluir na programação de vez em quando.

acordo entre Canais de vídeo ELEVEN SPORTS e Prime Assim, vai permitir grandes clientes Na Itália, assista aos jogos ao vivo por meio de canais dedicados e adiados. O show ao vivo inclui inicialmente a cobertura ao vivo de 10 jogos da Série A por dia, playoffs e playoffs, bem como os melhores jogos da Copa Itália.. Um rico catálogo também está disponível sob demanda com destaques e ideias para o dia a dia dos usuários.

A Eleven Sports estará disponível nos canais Prime Video através da subscrição de uma assinatura mensal e o canal poderá ser utilizado e facilmente activado por todos os clientes Prime, que poderão escolher de forma totalmente livre por qual meio de subscrição e dispositivo (TV ou telemóvel) para acompanhar as partidas.

“Temos o orgulho de anunciar a distribuição de Eleven Sports nos canais de vídeo Prime da Amazon, que representa um marco importante em nosso caminho de crescimento e consolidação em nosso mercado ”- Giovanni Zorlini, CEO da Eleven Sports, acrescentou – “Ser capaz de distribuir nosso conteúdo também por meio deste serviço de streaming nos motiva a cada dia a fazer melhor, trazendo histórias de esportes para todas as casas, em todos os dispositivos, em todos os momentos.”

Eleven Sports é uma emissora internacional de esportes e entretenimento ao vivo para mais de 30 milhões de fãs em todo o mundo por meio de suas plataformas OTT.

A empresa foi fundada em 2015 por intuição de Andrea Radrizzani, empresário italiano com experiência consolidada nos setores de esportes e mídia e um dos primeiros a vislumbrar o potencial de novos mercados graças ao desenvolvimento de tecnologia aplicada aos modos de realização dos eventos esportivos. usado. Inovador e acessível.

Hoje, a Eleven Sports representa não apenas um modelo de sucesso para fazer negócios, mas também a síntese perfeita de tecnologia, mídia, entretenimento e esportes.

Radrizzani, o fundador da Eleven, também é patrocinador do Leeds United (o clube da Premier League) e da Aser Ventures, uma empresa de investimento global que opera nos setores de esportes, entretenimento e estilo de vida.

Fundada em 2015, a Eleven Sports é uma fornecedora internacional premiada que está globalmente classificada entre os principais players de mídia na transmissão de esportes, estilo de vida e entretenimento com conteúdo gratuito, premium, de cauda longa e sob demanda.

Internacional pela dna, a Eleven está presente em mercados de toda a Europa (Bélgica, Polónia, Portugal e Itália), na Ásia (Taiwan e Japão).

A plataforma Eleven na Europa e na Ásia oferece aos fãs uma visualização ao vivo e premium de conteúdo streaming graças aos seus canais lineares e digitais, com uma gama de direitos que incluem a Primeira Divisão, Liga dos Campeões, Premier League inglesa, Premier League, LaLiga, Bundesliga , F1, NBA e Football Association American. Na Bélgica, Eleven detém os direitos nacionais e internacionais da Liga Profissional Belga. Globalmente, a plataforma de streaming www.elevensports.com oferece milhares de horas de esportes ao vivo para atender à demanda de todos os fãs em mais de 230 países ao redor do mundo.

Eleven é sinônimo de conteúdo ao vivo constantemente atualizado e sob demanda em todos os idiomas locais.

Em 2017, Eleven também chegou à Itália com uma plataforma voltada para o mercado nacional que agora inclui um número crescente de fãs e novas formas de aproveitar os eventos esportivos na programação.

Entre as grandes novidades da temporada que incluem uma oferta especial com a EuroLeague, Eurocup basketball e Jupiler Pro League (futebol belga), renovou as parcerias com a Federação de Andebol (masculino e feminino da Primeira Divisão), a Federação de Natação (Futebol da Série A campeonato) pólo aquático), CIV (campeonato italiano de velocidade em duas rodas) e muitos outros conteúdos e eventos que farão parte da programação durante a temporada.