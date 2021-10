O que se esconde no vestido de 5 mil euros?

Kate Middleton: O vestido roxo é o mesmo de 10 anos atrás, mas é mais bonito

Kate MiddletonMais e mais estrelas reais, deixando você sem fôlego com um vestido Alexander McQueen da 5mila euro (4.290 libras para ser exato) que ele usou pela primeira vez há 10 anos. E nos ensina a dar nova vida a roupas que já fazem uma década, sem sair de moda.

Kate Middleton e William caminharam no tapete verde por ocasião do Prêmio Earthshot, que visa aumentar a consciência pública sobre questões verdes para proteger o planeta, um tema no qual os Duques de Cambridge concentram seus esforços. Depois do vestido dourado de Jenny Packham Mesmo conquistando Daniel Craig, Kate mais uma vez seduziu o mundo com um look sofisticado para a noite, com a diferença de que este último já tem 10 anos.

Kate Middleton, Alexander McQueen vestido há 10 anos

Para ser consistente com as questões abordadas na cerimônia, os Duques se apresentaram Parece reciclado. William usava uma jaqueta de veludo verde incomum com gola alta escura, uma roupa que lhe valeu a comparação com 007. Enquanto Kate surpreendeu a todos ao se apresentar com um vestido longo roxo, com uma saia larga e fofa e um cinto de pérolas e cristais preciosos. O vestido de joia de Alexander McQueen, a marca favorita de Lady Middleton para ocasiões especiais, foi usado pela primeira vez pela Duquesa. no BAFTA em 2011.

Mais uma vez Kate prova que o tempo não passou para ela E que as três gestações mudaram um pouco seu corpo, já que ela se apresentava repetidamente em público com roupas que pertenciam ao seu guarda-roupa desde o início de sua carreira. Mas não se trata apenas de estilo, a Duquesa de Cambridge sempre que recicla um look dá uma importante lição ambiental, revelando como restaurar roupas “velhas” sem causar deslizes de estilo.

Kate Middleton, seu look de maquiagem reciclada

O segredo é tudo Em acessórios e instalações Que tem a capacidade de rejuvenescer a imagem. Em 2011, quando Kate usou seu vestido lilás pela primeira vez, ela usava sandálias e uma bolsa dourada. Seu cabelo não estava penteado e direcionado para o efeito da onda húmida, enquanto usava uma pulseira de diamantes como um detalhe precioso. Em 2021, a Duquesa abandonou a bolsa e se concentrou nela em vez da pulseira Brincos de morganita, criado por Kiki McDonough em uma edição especial. A joia ganha destaque pelo penteado assimétrico que revela um lado do rosto, mas brinca com os lendários cachos da Duquesa feitos com seu pincel mágico.

Kate Middleton Também rejuvenesce a maquiagem, utilizando tons de rosa e damasco que conferem mais brilho à pele, devolvendo uma imagem mais “ousada” ao seu aspecto natural. Os pequenos detalhes fazem toda a diferença e renovam com sucesso uma peça de roupa de 10 anos.

Outra pequena reserva relacionada ao trabalho de costura. Antes de usar o vestido há algum tempo, é uma boa ideia experimentá-lo e certificar-se de que não há pequenas mudanças que precisam ser feitas na cintura ou na bainha para adaptá-lo às mudanças fisiológicas do corpo.

Italiaonline oferece produtos e serviços que podem ser adquiridos online na Amazon e / ou em outro e-commerce. Se você comprar através de um dos links da página, Italiaonline pode ganhar uma comissão da Amazon ou das outras empresas de comércio eletrônico mencionadas. Os preços e disponibilidades dos produtos não são atualizados em tempo real e podem variar ao longo do tempo: portanto, é sempre essencial verificar a disponibilidade e os preços na Amazon e / ou no outro e-commerce mencionado.