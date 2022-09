Lisa Eperson pesava 290 kg, uma despedida trágica durante o programa

Vite al confine traz para a tela mais um testemunho de sofrimento e luta. A história de Lisa, confinada à cama por anos, é tocante e reveladora.

Viva no limite Descreve o caminho que Algumas pessoas decidem fazer isso para melhorar sua aptidão física e condições de vida. Essas histórias são frequentemente rotuladas com Verdades dramáticas, escolhas extremas, tristezas e experiências difíceis. Todas as situações que levam as pessoas a resultados devastadores.

Viva ao máximo, proponha desta vez A história de Lisa, uma mulher de Nebraska literalmente comeu em sua comida devido a condições difíceis de suportar. Um problema que perturbava seu sono e estragava sua vida, principalmente quando ela era menina.

Lisa tentou superar suas dificuldades e acabou se voltando para Dr. Yonan Nozradan Para encontrar uma nova solução e equilíbrio.

A experiência devastadora de Lisa

Lisa Eperson de Lives on the Edge é uma mulher 51 anos quem vive em Fairberry E um atrás dele História incrível. Ela mesma, em “Live on Limits”, atesta as perigosas condições em que vivia: 290kg de peso quem o destruiu, Acamado por quatro anos.

As razões para esta situação remontam à sua juventude. Lisa era um alvo Maneiras inadequadas por um número de homens Perto dele, com má reputação.

Ele se juntou a esse sofrimento Camarada Randy Que, de acordo com sua história, estava preparando sua comida insalubre e insalubre. A relação deles foi marcada por brigas e muitos desentendimentos.

E então Lisa recorreu à comidaAté este peso incomum. Como se isso não bastasse, os médicos aconselharam fortemente a não andar na rua Osteoporoseque pode entrar em colapso devido à carga física.

E assim Lisa confiou no Dr. Nowzaradan di Vite ao máximo, mas A jornada não foi fácil. Quatro meses depois, na verdade A mulher decidiu abandonar Vite ao máximoVocê também tem que enfrentar a positividade devido ao Covid-19.

Depois de algum tempo, ela mesma decidiu que De volta ao jogo Baseado em Tente novamenteDe volta ao famoso médico iraniano, mas por enquanto Não está claro se seu caminho é fácil Bem ou não, se você conseguir superar dificuldades pessoais e físicas ou se decidir desistir definitivamente.

As histórias e experiências de Lives on the Limit nunca terminam. muitos deles Resultados positivos e satisfaçãooutras vezes, mas eu lapela EU inesperado. O elemento comum entre os Ansar é experiência dolorosa e a Desejo de redenção Vem da coragem e do desejo de melhorar. Para voltar a viver de uma nova maneira.