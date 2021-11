É uma ruptura com Bonifazi. “Não me fale sobre ele.”

A relação volátil entre o influenciador e o jogador de futebol acabou: estas são as palavras do Napoli

A história de amor entre Angela Nastie NS Kevin BonivazO futebolista de 25 anos que atualmente trabalha para o FC Bologna chegou ao final da aula. Para confirmar isso, em termos inequívocos, o jovem de 22 anos estava no Instagram. O casal que floresceu em 2019 passou por muitos altos e baixos, até reconciliação nos primeiros meses de 2021. Aqui está o que se sabe sobre os motivos da separação e suspensão da pessoa em questão.

Angela Nastie está solteira novamente. Ela se anunciou durante uma sessão de perguntas e respostas com seus seguidores no Instagram de mais de 800 mil. perguntar”Mas você se separou? ”, Provando que os rumores sobre o fim da história de amor já estavam no ar, Angela respondeu afirmativamente. A irmã de Chiara Nasty especificou que não gosta de revelar sua vida privada, mas Ele sentiu que era certo informar seus seguidores sobre seu estado emocional. Além disso, o jovem de 22 anos pediu para não ser informado, até agora, desde então Os dois agora seguiram caminhos separados.

Após essa revelação, Nastie continuou a conversar com seus seguidores sobre o amor e a vida amorosa. A jovem de 22 anos explicou o que um homem deve fazer por ela para manter um bom relacionamento: respeitar a pessoa próxima a você e amar a si mesmo. Nasty escreveu: “Se não houver respeito, nenhuma relação pode resistir, na verdade ela se quebra em mil pedaços na maioria das vezes.” Será que o desrespeito de Bonifaci está baseado na separação dos dois? O influenciador, a partir de agora, não especificou isso. Não houve declaração oficial do jogador.

Angela Nastie e Kevin Bonifaci, The End of Love

Angela e Kevin estão juntos, apesar de tudo, há mais de dois anos. A história de amor deles começou em 2020, apenas um ano atrás. Então, em janeiro de 2021, Tiro pela culatra Anuncie com uma foto doce no Instagram. Mas, desta vez, a pausa parece definitiva. No passado, Nasti assistiu a outro jogador, Federico Ponzolli, pouco antes de se tornar jogador Tronista. “homem e mulher” início de 2019. Durante o programa, Nápoles escolheu o pretendente Alessio Campoli que ela deixou depois de apenas treze dias, sob a acusação de falsificação. A irmã de Angela, Chiara, vive sua história de amor com Mattia Zacani, o atacante da Lazio, conhecido após o fim do flerte de Nicolo Zaniolo.