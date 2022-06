WMF 2022, o maior festival de inovação digital do planeta em Rimini Fiera

Três dias de participação, comparação e diálogo, para um festival de inovação que se afirma como uma referência internacional para a construção de um futuro justo e sustentável. A décima edição do WMF – O maior festival de inovação digital do planeta, aquecendo os motores com mais de 100 eventos e sempre recebendo convidados e palestrantes. Um evento monumental em que a Itália se apresenta no cenário mundial, reconhecendo sua capacidade de contribuir decisivamente para a cooperação internacional sob a bandeira da diplomacia da inovação.

nomeação em 16, 17 e 18 de junho na Feira de Rimini, o novo site do evento organizado pelo Search On Media Group, que é o principal patrocinador do evento na região da Emilia-Romagna. O evento é patrocinado pela Região Emilia-Romagna, o Município de Rimini, o Município de Bolonha, a Agência Espacial Italiana e o resort esportivo e de saúde, Cluste ER. A QualityTravel estará pela terceira vez entre os parceiros de mídia do evento.

Com uma extensa programação repleta de palestras, eventos de formação, encontros B2B, prémios, eventos musicais e convidados de todo o mundo, a edição de 2022 do festival é a mais rica e ambiciosa de todas. Muitas novidades do WMF2022, a começar pelo Innovation Show com os novos espaços de exposição, que contará com mais de 250 expositores para ter uma visão atual do estado do empreendedorismo e da inovação digital – italiana e internacional – e que ganham dinheiro para este importante evento em formação digital – com 77 estágios, e mais de 600 palestrantes e convidados – também o título oficial da mostra internacional. Parceiros e expositores incluem Intel, Aruba, Huawei, Enel, Rai, ESA – Agência Espacial Europeia, Chora Media, Ministério da Cultura, Mediaset Infinity, Mailchimp, Storyblock, Nexi, ISIPM, Mediaset Infinity, Manzoni, SiteGround, OPLON, SAP, Sprinklr , Energia Ativa, EURid e Il 24 Ore. A RDS é a parceira de transmissão do evento. Mais de 100 eventos em três dias, incluindo o WMF Future Show, que abrigará tecnologias nunca antes vistas na Itália com apresentações ao vivo, capacidade de interagir com dispositivos de tecnologia experimental e momentos de entretenimento. Dentro dos espaços expositivos, espera-se que o primeiro voo na Itália – exclusivamente no WMF – conte com o Jet Suit Flight Display da Gravity, além da presença da robótica Sophia – que co-atuará alguns painéis do palco principal. A notícia também diz respeito ao iCub, o robô humanoide do Instituto Italiano de Tecnologia, o cão Boston Dynamics Spot e o esquadrão One Love Machine. Outros eventos incluem a Digital Career Fair, uma feira de carreira digital com momentos dedicados ao trabalho inteligente e entrevistas de emprego.

Um pavilhão inteiro sediará o Global Startup Festival, evento dedicado ao mundo das startups, startups, investidores e incubadoras prontas para conhecer novas empresas e suas ideias inovadoras. Inúmeras delegações de investidores e startups participaram da Croácia, Grécia, República Tcheca, Espanha, França, Líbano, Iraque, Egito, Arábia Saudita, Sérvia, Polônia, Israel e Portugal. O evento, que ao longo do tempo se tornou a referência internacional para o setor, vai acolher mais de 300 startups e investidores nacionais e internacionais num espaço dedicado a apresentações e reuniões de startups de nível B2B e aos visitantes presentes na feira. Também está prevista a final do maior concurso internacional de startups na Itália – realizado este ano por Cusmano Lombardo e Diletta Lotta – que verá 6 projetos inovadores competirem entre si por € 800.000 em prêmios em dinheiro. O vencedor e outras duas startups viajarão para o Disraptors Summit em Praga. Por fim, dentro do Scaleup for Future, destaca-se a presença da Roboze, empresa italiana eleita pelo Fórum Econômico Mundial como pioneira em tecnologia.

No palco principal – o palco principal do Festival WMF – aguarda-se a cerimónia de abertura que terá lugar na quinta-feira, 16 de Junho, às 9h45, onde convidados e artistas deverão surpreender. Durante os três dias, os temas da hora e as tendências futuras serão abordados com um grande número de convidados de todo o mundo, incluindo Nicola Gratteri e Biff que falarão sobre a luta contra a máfia, Linda Sarsour, Andrea Scanzi, Federico Fagen , Stefano Quintarelli, Alan Friedman, Nino Cartabellota, Siabolella Mandela, Bobby Avati e Alessio Cremonini, diretor de “Sola Mia Pelli”. A russa Natasha Stefanenko e a ucraniana Anna Sanferronsik apresentaram o festival no primeiro dia com uma mensagem de paz e participação que será lançada ao vivo da plataforma WMF.

Stefano Quintarelli, falando na conferência de imprensa de lançamento do WMF, explicou: “We Make the Future é um acrônimo que dá atenção concreta à juventude, inovação e futuro: 3 palavras-chave que realmente precisamos hoje”. “Estou honrado por estar presente no mesmo palco que receberá Federico Faggin, que é conhecido apenas por muitos como o inventor da tecnologia que começou no campo da microeletrônica.”

Esta versão é o ponto de partida para o plano de inovação, pois o projeto foi lançado dois anos após a pandemia para difundir a inovação pelo mundo e em pequenas cidades italianas. Durante os três dias estarão todos os atores com quem trabalhamos durante o ano como parte ativa, Vale da Inovação como renomeamos “Comentário Cusmano Lombardo, criador e presidente do Conselho de Administração da WMF. Será uma festa dedicada ao futuro, à formação, à colaboração, à paz e à sustentabilidade. Estamos constantemente trabalhando para construir sociedades abertas e inclusivas, para um futuro melhor, onde a juventude, a tecnologia e a inovação trabalhem juntas.”

Vasily ChasubliO Ministério da Cultura: “O Ministério participa pelo terceiro ano do Fórum Feminista Mundial, reconhecendo que é uma realidade que pode potencializar o diálogo sobre questões digitais e tecnológicas entre os setores público e privado, que não deve se sobrepor ou substituir, mas sim deve dialogar com o Estado para proteger o patrimônio cultural italiano. O Fórum WMF É uma oferta adequada para este fim.”

“O acrônimo WMF, We Make the Future, é a alma do nosso negócio diário, garantimos que todos os produtos que fazem parte do programa RAI sejam acessíveis”, explica Maria Chiara Andrillo, da Rai Pubblica Utilità. único futuro onde a acessibilidade está posicionada. no centro”.

Destaca-se também a audiência do “Julgamento Mimo Lucano” na presença dos advogados do ex-prefeito de Riace, Giuliano Bisappia e Andrea Dacoa. Também no palco principal está uma ampla representação do mundo dos criadores com influenciadores, banners e TikToker: entre os convidados estão Camihawke, Giorgia Soleri, Mattia Stanga, Maria Cafagna, Raissa, Momo, Sansoni e muitos outros.

Nosso futuro corre na web – confirma Andrea Corsini, o conselheiro regional para o turismo na Emilia-Romagna – bem como para o turismo. Hoje o feriado é definido e aproveitado em smartphones e ao longo dos anos Emilia Romagna conseguiu construir uma identidade muito forte e atraente na web como destino de férias, graças ao projeto Blogville, lançado em 2012 e posteriormente com canais sociais ativos de promoção turística regional. Estaremos presentes na importante data do festival com uma rica proposta ligada aos nossos dados e Motor Valley, com os novos projetos promocionais no canal TikTok na região e nas aldeias, e com os vídeos que nos deram a conhecer e apreciado na web por milhões de usuários. Bom trabalho para esta versão do WMF que promete ser muito mais rica e atrativa que as versões anteriores.”

Participantes e expositores de mais de 26 países se reunirão na Feira de Rimini, e haverá momentos de networking entre instituições e atores do setor, a fim de influenciar positivamente a agenda programática da inovação italiana e formar as visões e perspectivas do sistema estatal sobre o futuro da Itália. Entre os mais de 90 representantes de instituições: os subsecretários de Estado das Relações Exteriores Benedetto della Vidova (MAECI), Andrea Costa (Saudações), Ana Ascani (MiSE) e Di Stefano (MAECI), vice-presidente da região Emilia-Romagna Eli Schlein e Presidente Carlo Ferro da ICE – Agency Overseas promoção e internacionalização de empresas italianas, parceira do evento que atenderá delegações de investidores estrangeiros e empresas de países do G20 como França, Alemanha, Reino Unido, Holanda, Turquia e Israel, Espanha, com investidores dispostos a realizar reuniões B2B e apoiar novas ideias de negócios com empresas e start-ups WMF.

Finalmente, um espaço para muitos momentos de música, shows e entretenimento com shows, locais ao vivo e muitos shows ao vivo, incluindo apresentações de Irama, Roy Paci, Queen Mania, Godblesscomputer e muito mais.

Para que os participantes possam organizar melhor sua participação no WMF, estão disponíveis diferentes tipos de ingressos: além do ingresso clássico completo, que permite a participação em todos os eventos do WMF, incluindo treinamentos, há um ingresso Fiera, com acesso a a área de exposição, 21 teatros Open, área de start-up e momentos musicais, bilhete visitante, que permite assistir a todos os eventos que decorrem na feira, excepto às salas de formação.

Para melhorar a comunicação, também foi aprimorada a plataforma dedicada hybrid.io, com a qual será possível a todos os participantes e empresas agendar reuniões e contatar pessoas.