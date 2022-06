Concerto em Campovolo contra a violência contra as mulheres

o

nome do evento

Tem um significado profundo: “Um” porque toda vez que uma mulher luta por si mesma, ela luta por todas as mulheres; “Nada” porque nenhuma mulher deveria ser mais vítima; “Cem mil” é o número de votos que vão juntar os sete artistas durante o concerto.

O show nasceu e pretendia

Prestar assistência tangível a centros e organizações que apoiam e apoiam vítimas de violência

. As receitas do concerto serão aplicadas em estruturas seleccionadas com base em critérios de transparência e rastreabilidade, estruturas capazes de prestar um apoio forte e duradouro às vítimas e de assegurar e assegurar a sustentabilidade das actividades que desenvolvem ao longo do tempo.

Apesar de um adiamento de dois anos devido à pandemia, o compromisso das sete cantoras com os direitos e contra a violência contra as mulheres sempre foi inabalável. De fato, não faltaram ações importantes para apoiar a causa, incluindo

Doações de 200 mil euros

Para o Centro Anti-Violência “Welcome Home for Abused Women” (CADMI) e para a Pangea Onlus Foundation para o projeto “Afghanistan Emergencies”.

As vozes de artistas e performers se juntarão nesta ocasião especial:

cabarizza

Ele vai cantar com Fiorella Mannoia,

brunori atrevido

com Ema,

deodato

Com Alessandra Amoroso, eu

debaixo

com a Geórgia,

Paraíso Tommaso

com Elisa

cone

Com Ed Gianna Nannini

Eros Ramazzotti

Com Laura Bussini.