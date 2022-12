“Todo mundo sabe o que se passava dentro de casa” – Libero Quotidiano

Sim, nem sempre é fácil ser filha Albano Carisi. Falar sobre isso é Jasmine Carisifilha do cantor Celino San Marco e Loredana Lecheso, Jasmine está cada vez mais decolando na carreira musical o que foi dito em histórias italianaso programa que foi feito na tarde anterior Leonor Daniel na Rai 1.

Durante a transmissão, Jasmine falou sobre alguns momentos que a marcaram de uma forma ou de outra. entre estes, Ele percebe que carrega o sobrenome pesado e famoso de seu pai. Uma alcunha que de vez em quando se transforma, como ele explica, em cruz, em peso.

“Devo dizer que nunca sofri bullying direto”, explica Yasmine Carisi a Eleonora Daniele, “mas Realmente me machucou que nem todo mundo sabe o que está acontecendo na casa. No entanto, tentei sem que ninguém me notasse, hoje estava mais insegura.” Ela explicou que, pelo título, teve que responder várias vezes ao ódio que os idiotas de sempre lançaram sobre ela nas redes sociais.

E novamente, Yasmine Carisi acrescentou:Não é fácil ser filhaNa verdade, muitas vezes há muitas expectativas sobre você que o fazem viver uma vida pior. Pode acontecer de te ligarem porque você tem um pai famoso, sim, mas aí cabe a você provar o que vale.” histórias italianas.