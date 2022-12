Jeff Zucker, um ano após deixar a CNN, chegou ao RedBird

Ex-chefe da CNN junta-se à RedBird para lançar fundo de US$ 1 bilhão tempos financeirosEscrito por James Fontanella-Khan, Anna Nicolau e Alex Parker, p. 7

Jeff açúcaro ex-presidente da CNNingressou no American Private Equity Group pássaro vermelho está dentro Investimentos em mídia internacional Lançar um fundo de bilhões de dólares dedicado a esportes, mídia e entretenimento. A mudança para a RedBird marca um retorno para Zucker 11 meses depois que ele foi forçado a deixar seu emprego na rede de televisão a cabo dos Estados Unidos depois de não relatar um caso com uma funcionária. “Passei 35 anos dirigindo empresas de mídia… Essa experiência me deu uma perspectiva inigualável sobre esse momento único da mídia”, disse Zucker. A RedBird, fundada há cerca de oito anos pelo ex-banqueiro do Goldman Sachs, Jerry CardinaleEla tem um histórico de parceria com atletas, artistas e executivos de mídia para investir em vários setores. O grupo de aquisição, com sede em Nova York e administra cerca de US$ 7 bilhões, adquiriu recentemente o clube de futebol. a.C.E. Milão A partir de gestão Elliott $ 2 bilhões.

Cardinale também investiu em uma subsidiária da estrela do basquete NBA lebron mesquitasconseguiu uma liga rival de NFLa Extensão XFLcom uma estrela de cinema Dwayne Johnson “A Rocha”e possui participações na empresa proprietária do time de beisebol vermelho Sox e a Liverpool Futebol Clube. “Com Jeff como CEO, esta plataforma combinará experiência operacional significativa com investimentos de ponta e perspicácia financeira para implantar capital transformacional de forma escalável”, disse Cardinale. Zucker se tornou uma das figuras de destaque da televisão americana ao longo de sua carreira de três décadas, que começou como produtor e depois como executivo corporativo. NBC Universal. Em 2013, ele ingressou na CNN e deixou uma impressão duradoura com seu estilo de gerenciamento prático, que é creditado por aumentar a audiência da rede na era do trunfo. durante seu tempo em Warner MediaZucker também foi responsável por torneiro EsportesEle também supervisionou as negociações para a Major League Baseball e Associação Nacional de Basquetebol. Zucker começou sua carreira na NBC como pesquisador da NBC Sports durante a cobertura das Olimpíadas de Seul em 1988. Ele renunciou este ano depois de não revelar um relacionamento romântico com Allison Golost, vice-presidente executivo e diretor de marketing da CNN.

(a foto é o logotipo do RedBird)