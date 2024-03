Morreu o pianista Maurizio Pollini

O pianista morreu Maurício Pollini. O mestre tinha 82 anos. O Teatro della Scala de Milão anunciou a notícia, “entristecido” pela sua morte.Um dos grandes músicos do nosso tempo “Uma referência essencial na vida artística do teatro há mais de cinquenta anos”, lê-se no memorando do Teatro de Milão. “O conservador Dominique Mayer, o diretor musical Riccardo Chailly, mestres de orquestra e trabalhadores do Scala junto com sua esposa Marelissa, seu filho Daniele e toda a família. A capela de repouso do Maestro Pollini será realizada no Teatro alla Scala.”

Discípulo de Carlo Lonati e Carlo Fidoso campeão absoluto da cena concertista mundial desde a sua vitória aos dezoito anos no Concurso Chopin de Varsóvia em 1960 Pollini foi um intérprete capaz de revolucionar as percepções de compositores como Chopin Debussy e o próprio Beethoven promovendo com devoção incansável a escuta da vanguarda histórica, sobretudo Schoenberg, e da música de hoje. Para além da sua grandeza como intérprete, o seu testemunho do papel da própria música continua a ser essencial, entendida como elemento essencial da cultura e da vida cívica e como ferramenta de transformação da sociedade.

Da primeira aparição em 11 de outubro de 1958 até o último show em 13 de fevereiro de 2023 Pollini Ele tocou no La Scala 168 vezesIsso inclui reuniões com estudantes e participação em comitês de arbitragem e conferências. Depois dos primeiros concertos de Thomas Schippers e Sergio Celebidache, a colaboração com Claudio Abbado começou na noite de 23 de outubro de 1969 e representaria a história da interpretação, mas também a história cultural da cidade de Milão. O compromisso partilhado de alargar o âmbito da música, em particular à Segunda Escola Vienense e à Música Nova, está associado a um compromisso igual de alargar o âmbito dos públicos, em linha com a abordagem de Paolo Grassi, que naqueles anos estava a desenvolver novas políticas para envolvimento do público. A cidade inteira está em atividades teatrais.

As colaborações com Riccardo Muti e depois com Daniel Barenboim e Riccardo Chailli também foram fundamentais, mas nas últimas décadas são lembrados os concertos com Carlo Maria Giulini, Pierre Boulez e Zubin Mehta. À relação construída ao longo dos anos com os músicos do Scala, tanto como a Orchestra della Scala como sobretudo como a Orquestra Filarmónica, somaram-se apresentações com grandes orquestras como a Wiener Philharmoniker (com Abbado), a Gewandhaus Orchestra em Leipzig (com Chailly) e numerosos grupos dedicados à música Scala.Hoje, especialmente nos “Ciclos Pollini”, promovidos por Stefan Leissner: Intercontemporain Ensemble, Klangforum Wien, Musikfabrik Köln e Experimentalstudio SWR.

No campo da música de câmara recordamo-lo particularmente ao lado de Salvatore Accardo, Toby Hoffmann, Margaret Batjer e Rocco Filippini. Mas no centro da presença constante de Maurizio Pollini no La Scala estão sobretudo os concertos: desde o ciclo histórico com as 32 sonatas de Beethoven em 1995 até ao sempre esperado concerto anual em que reaparecem as estrelas constantes do seu mundo musical: além de alguns Ocasiões de Bach, Beethoven Brahms, Chopin, Debussy, Schoenberg e Nono.

Adeus ao pianista culto e com técnica perfeita

Ele está doente há algum tempo e por isso cancelou os últimos shows agendados. Músico versátil e também diretor de orquestra, Pollini era conhecido pela técnica magistral e pela busca constante pela perfeição em todos os extensos repertórios que executava. Nasceu em uma família da burguesia esclarecida de Milão – era filho do arquiteto Gino Pollini e da pianista Renata Melotti, por sua vez irmã do escultor Fausto Melotti -. Pollini causou tanta sensação no Concurso Chopin de Varsóvia em 1960, que ganhou, pela execução de 4 Estudos de Chopin tão difíceis e complexos que o famoso pianista Arthur Rubinstein, membro do júri, disse: “Este jovem toca melhor artisticamente do que todos nós!”. O crítico musical e especialista em piano Piero Ratalino, que esteve presente na apresentação, acrescentou: “Este jovem se tornará o maior pianista do mundo ou acabará em um hospital psiquiátrico!“.

Polini acabou em um hospital psiquiátrico Ele certamente se tornou um dos maiores pianistas do mundoDepois de vencer o concurso de Varsóvia, publicou várias gravações de obras de Chopin para o Emmy. Aluno das master classes de Arturo Benedetti Michelangeli, que dizia que “havia muito pouco para ensinar a Pollini”, o jovem pianista iniciou uma importante carreira musical que o levou aos mais importantes salões do mundo com grandes orquestras europeias, americanas e asiáticas. Seu repertório ia de Bach, Mozart e Beethoven a Chopin, de Schubert a Schoenberg a Stockhausen, Manzoni e Ciarino. O compositor Luigi Nono escreveu “…uma onda tranquila de sofrimento…” especialmente para Pollini, e dedicou a partitura ao pianista e sua esposa Marelissa Marzotto, também pianista.

essencial em sua vida Amizade com Claudio Abbado, o maestro falecido há dez anosCom quem também partilhou a sua paixão política. O seu concerto no Teatro Comunale de Bolonha, em Janeiro de 1973, para denunciar os horrores da guerra do Vietname, tornou-se famoso depois de outro concerto, desta vez sem sucesso, na Società del Quartetto de Milão, alguns dias antes, onde tinha tentado leu um documento de protesto contra o bombardeio americano no Vietnã, mas teve que sair da sala sem jogar. Os acontecimentos que antecederam o “Caso Bolini” viram muitos músicos brilhantes (Claudio Abbado, Gianandrea Gavazzini, Luigi Nono, Luciano Berio) levantarem-se em defesa dos direitos democráticos e civis.

Maggio Fiorentino: “O piano estava no seu coração e nos seus dedos”

“Difícil de acreditar: uma das figuras artísticas mais importantes do pianismo mundial, o grande intérprete entre os maiores dos nossos contemporâneos, o mundo das partituras, o piano no coração e nos dedos, Maurizio Pollini, morreu hoje, março 23 de janeiro de 2024 em Milão”, escreve Maggio Musicale Fiorentino em suas páginas sociais. “Toda a equipe do Maggio Musicale Fiorentino, juntamente com o Maestro Gatti e o Maestro Zubin Mehta, compartilha no luto suas mais profundas condolências e está próxima da família do Maestro Pollini.” “É difícil mencionar em todos os momentos, durante a sua gloriosa carreira, que impressionou o público florentino com as suas interpretações de Chopin, Mozart, Beethoven ou muitos outros compositores clássicos e românticos, mas recordamos com emoção o seu último concerto em 29 de outubro de 2022 quando ele e o maestro Zubin Mehta apresentaram o Concerto de Mozart K595 na grande sala de teatro de Florença”, conclui Maggio Post.