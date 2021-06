Europeu Sub-21, Portugal x Itália 5-3 Após a prorrogação, os italianos foram eliminados

Portugal 5-3 Itália

Sinais: 7 ‘e 31’ Dani Motta, 45 ‘Bobiga, 58’ Ramos, 59 ‘Scamaca, 89’ Cotron, 108 ‘Jota, 118’ F. Conceição

Sessenta e dois dias após a qualificação para as oitavas de final, após os playoffs para a Itália Paolo Nicolato enfrentando portugal Roy jorge em Liubliana. Para a ocasião, o treinador optou por 3-5-2 tendo como ponta-de-lança a dupla Raspadori Scamaka. Lusitano, por outro lado, deixou Leão do Milan no banco inicialmente, tendo Dani Motta de Monza como referência ofensiva em 4-3-1-2.

show de motos – O jogo começa com um enredo muito específico. Portugal tende a driblar mais e os Blues usam espaços e atacantes com o objetivo de finalizar a bola o mais rápido possível. Na verdade, não é por acaso que o primeiro remate da partida de Raspadori, ao qual Wittenha respondeu dois minutos depois com um remate de ponta, foi acertado por canto. Quanto aos desenvolvimentos, o golo de Lusitani veio graças ao belo contra-golo marcado por Dani Motta na evolução do pontapé de canto. Karnesky ficou surpreso. Gol incrível para o atacante do Monza. A Itália tenta aparecer imediatamente na área adversária com Scamaka e novamente Raspadori, mas sem chegar ao resultado. Entretanto, Portugal continua a pressionar, muitas vezes lutando para sair do seu meio-campo. Aos 23 ‘relâmpago azul com Pobega. O meio-campista do Milan pega a bola e chuta de uma distância de 20 metros chutes baixos com um diâmetro que termina fora. Dois minutos depois, mais uma vez, a Itália disparou contra Bellanova no ataque de Frattisi. Bola no meio do Rasbadore, que aguarda a defesa. Aos 31 minutos, Portugal voltou a dobrar com Dani Motta. O atacante do Monza volta a surpreender a defesa azzurri ao desenvolver um escanteio. Bellanova não encontrou o desvio e o décimo primeiro lusitano chuta ao poder ao derrotar Karensky. Aos 37 ‘, outra entrada de Frattesi que perde o tempo final em direção ao gol, auxilia na devolução de Bellanova que não pega o espelho do gol. Aos 42 minutos de manobra da Itália, Boubiga Scamaka mandou na entrada da área: um chute, estrangulado, termina na parte inferior. Aos 45 ‘, um golo cheio de esperança da Itália com Pobiga distrai a bola de um pontapé de canto e Frattisi remata à baliza. Imediatamente após o árbitro decidir o fim da primeira fratura.

Scamaka e Cutrone retomam a partida O segundo tempo começa com os mesmos 22 em campo, mas em ritmo mais lento. Os portugueses mantiveram-se mais baixos do que na primeira parte, deixando espaço para os azzurri que, no entanto, mostraram-se demasiado lentos para manobrar em mais de uma ocasião. Aos 53 minutos para a Itália, Frattisi bateu de cabeça na baliza com cruzamento de Sala, mas encontrou a belíssima intervenção do guarda-redes português. Aos 58 ‘Portugal cai com o trio Gonzalo Ramos. Bola longa na grande área para Keros, que cabeceou Ramos na cobrança de pênalti, pega. No golpe contra a Itália, ele voltou imediatamente com Scamaca, que recebeu um passe de Frattisi que foi profundamente servido por Raspadori. Na primeira troca, aos 68 minutos da partida, com Ramos que deu lugar a Florentino, o meio-campista que passou do Mônaco. Na próxima ação, o Vitinha surge com uma oportunidade pessoal. A bola que fica alta. Aos 73 ‘Fernandez deixa Diogo Jota, enquanto Maggiore para Pobiga e Zappa para Bellanova entra na Itália. Nos anos 80, há mais duas mudanças Azzurri com Cutrone e Sottil entrando em campo no lugar de Rovella e Sala. Dois minutos depois, Jota enfrentou Carnesecchi, que o mandou para o canto com um toque suave. Aos 86 chega Vieira para Francisco Conceição e Barranca para Barrow. Aos 88 minutos, aqui está o 3-3 de Cutrone. Uma iniciativa brilhante de Sottil na esquerda bate Dalot para o ex-Milan, que espera defensores lusitanos perto do gol e sacos.

Madness Lovato, Itália em 10 – Na prorrogação, Nicolato joga a carta de Ricci em vez de Scamaca. Portanto, a Itália foi redesenhada com um meio-campo mais intenso e ofensivo nas mãos de Cutrone, Sotil e Rasbadori. Pronto, vai e Lovato leva o segundo cartão amarelo que acerta o cotovelo vermelho no adversário em confronto aéreo. Aos 93 minutos, foi a vez de Rafael Lião substituir Dani Motta. Aos 97 ‘Cutrone a execução de Diogo Costa ainda é baixa depois de ultrapassar o adversário ao fingir na ponta esquerda e depois chutar na direita.

Jutta e Conceição Jr. decidem que – A segunda prorrogação começa com Leão explorando a profundidade para chegar a Carnesecchi, que desvia para o canto. Aos 108 ‘este é o quarto golo de Portugal com Jota. Nova entrada da esquerda para os Lusitanos com o Triângulo Barrow especificamente com Jota. Este empacota diagonalmente. Nada pode fazer Karensky. Sessenta segundos depois, Cutrone ainda é muito perigoso com um toque na trave próxima antecipando os defensores adversários, mas não encontrando o espelho do gol. Em 118 ‘cinco de Portugal com Francisco Conceição. Concentrando-se no trabalho pessoal de Art Son começando da maneira certa, pulando batatas fritas e sacos muito curtos. A partida termina aqui, com a Itália voltando à sua terra natal e Portugal se classificando para as semifinais, onde enfrentará a Espanha. TMW