Ele tinha 28 anos. Afetado por leucemia fulminante

Faleceu Michelle MerlowJovem artista “amigos” Não teve sucesso. Em nota oficial, conselheiros de família relataram que na noite de ontem Merlo, 28, morreu na unidade de terapia intensiva do Hospital Maggiore, em Bolonha. Ele foi hospitalizado na quinta-feira passada, depois que os médicos o diagnosticaram com leucemia fulminante, que também causou uma hemorragia cerebral, então ele foi submetido a uma cirurgia de emergência. As circunstâncias do cantor e compositor, nascido em 1993, pareceram críticas desde o primeiro momento.

Michel Merlot em circunstâncias miseráveis. Seu pai estava com raiva: ‘Eles o mandaram para casa do hospital’

Reclamação do pai

O padre Domenico denunciou ontem o descaso dos médicos que visitaram seu filho pela primeira vez quando ele foi ao hospital na quarta-feira passada devido a algumas doenças. Apontou o dedo para eles, dizendo: “Michel está doente há dias e na quarta-feira foi ao pronto-socorro de outro hospital da região de Bolonha, que, muito provavelmente, confundiu os sintomas descritos com uma forma viral trivial. Eles trouxeram Mesmo durante a intervenção necessária Na sala de emergência, quinta-feira à noite, parece que a gravidade imediata da situação não foi imediatamente clara. ”Nas últimas horas nas redes sociais, alguns teóricos da conspiração involuntários relacionaram a leucemia do cantor a o suposto compromisso de tentar uma vacina contra a Covid-19, dando início a Um vídeo satírico que o próprio Merlot compartilhou nas redes sociais nos últimos dias em que o cantor e compositor zombou dos mesmos conspiradores: “Gostaríamos de negar categoricamente o que algumas pessoas desinformadas escrevem nas redes sociais: Michel não foi de forma alguma vacinado contra Covid. Michel tinha uma forma grave de leucemia fulminante com subsequente hemorragia cerebral. ”

Vamos nos lembrar de você assim, tão fraco quanto forte. Seu sorriso viverá em nossos corações e sua música continuará a nos acompanhar na vida.

Sentiremos sua falta Micic #Michelmerlo pic.twitter.com/fXRnfGgqCj – Sarah (@saralovesfilm) 7 de junho de 2021

Alertar os fãs do cantor e compositor de 28 anos, que após sua participação no Amici mudou seu nome para Cinemaboy e assinou contrato com a independente Maciste Dischi, antes de voltar a gravar com seu nome verdadeiro em 2019 com o álbum Cuori stupidi, o longo silêncio que se seguiu ao último post Ele postou no Instagram há cinco dias, uma foto de um pôr do sol e algumas palavras: “Eu amo o pôr do sol, mas minha garganta e minha cabeça estão explodindo de maldade. tratamentos? Daí a notícia da hospitalização de Michelle Merlot, cujas condições pareciam graves desde o início: na noite entre quinta e sexta-feira, a cantora e compositora passou por uma cirurgia de emergência para limitar os danos causados ​​pela hemorragia cerebral causada por leucemia súbita. Nas redes sociais, solidariedade e mensagens de incentivo. E convida os colegas, amigos e fãs de Michelle Merlot. Muitos deixam comentários diretamente neste último post do Instagram: “Venha, espírito livre”, escreveu Federico Rossi da dupla Benji & Fede.