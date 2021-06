21 e 22 de junho para dois dias de ótimas promoções

Durante o Prime Day 2021, haverá ofertas imperdíveis das principais marcas, incluindo moda, casa e cosméticos. Mais de um milhão de ofertas de produtos para pequenas e médias empresas (PMEs) que vendem na Amazon, incluindo uma seleção de produtos de 14.000 pequenas e médias empresas italianas, estarão disponíveis no Amazon.it. Como parte do novo investimento da Amazon de mais de US $ 100 milhões para ajudar pequenas e médias empresas a ter sucesso, os clientes da Amazon Prime que gastarem € 10 em uma seleção de produtos de pequeno e médio porte receberão um voucher promocional de € 10 para usar no dia de pico.

Primeiro dia O evento anual da Amazon será realizado em 21 e 22 de junhoEstamos iniciando o verão com ofertas imperdíveis de 2 dias e as melhores economias que o Prime pode oferecer. Compras excepcionais aguardam os clientes Prime, que poderão acessar mais de 2 milhões de ofertas em várias categorias, incluindo moda, casa, beleza e muito mais, junto com muitos benefícios para desfrutar de entretenimento incrível e exclusividades no Prime Video, Amazon Music, Prime Gaming e muito mais . O Prime Day começará à meia-noite (00:01) de 21 de junho e vai até 22 de junho para clientes Prime nos Estados Unidos, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos, Turquia, Espanha, Cingapura, Arábia Saudita, Portugal, Holanda, México, Luxemburgo, Japão, Itália, Alemanha, França, China, Brasil, Bélgica, Áustria, Austrália.

No Prime Day, os clientes Prime poderão mais uma vez escolher entre mais de um milhão de ofertas de produtos para pequenas e médias empresas, incluindo uma seleção de produtos de 14.000 pequenas e médias empresas que vendem na Amazon.co.uk. Durante esse dia de pico e durante o restante de 2021, a Amazon investirá mais de US $ 100 milhões globalmente para apoiar o sucesso das vendas de pequenas e médias empresas na Amazon, implementando atividades promocionais para incentivar os clientes a comprar produtos SMB. Empresas que optam por vender seus produtos na Amazon. O Prime Day dá a eles a oportunidade de mostrar seus produtos a milhões de clientes Prime em todo o mundo que estão em busca de grandes negócios.

Também neste ano, os dispositivos Alexa e Amazon serão os campeões do Prime Day, com ofertas imperdíveis e muito mais. Na verdade, a partir de hoje, os clientes poderão perguntar a Alexa sobre todas as curiosidades relacionadas ao Prime Day e definir um lembrete para o dia do evento. Basta perguntar “Alexa, quando é o primeiro dia?” ou “Alexa, quanto tempo dura o primeiro dia?” , para receber todas as informações úteis sobre datas e horas. Além disso, ao dizer em seu dispositivo “Alexa, mantenha-me atualizado no primeiro dia”, os clientes serão notificados automaticamente por meio de notificações sobre o início oficial do primeiro dia. Por fim, nos dias 21 e 22 de junho diz “Alexa, quais são as ofertas do Prime Day?”, Os clientes poderão descobrir a correspondência Aproveite as ofertas atuais.

“O Prime Day quer celebrar os clientes Prime, por isso temos o prazer de oferecer grandes negócios e, assim, permitir que você economize nas melhores marcas, nos artigos mais interessantes do momento ou em produtos para pequenas e médias empresas,” Eu anunciei Jamil Ghani, vice-presidente da Amazon Prime. “Desde o seu lançamento em 2015, o Prime Day promoveu uma nova forma de fazer compras, comprar presentes, assistir filmes e séries de TV e até dançar, e estamos orgulhosos de continuar essa tradição.”

48 horas Resgate no primeiro dia: Nos dias 21 e 22 de junho, os clientes Prime terão a oportunidade, por dois dias, de realizar suas compras a preços imperdíveis. O Prime Day proporcionará acesso exclusivo a ofertas por tempo limitado, lançamento de novos produtos e entretenimento para todos os gostos, com o objetivo de fazer as pessoas gastarem menos e sorrirem muito mais.

Mais de 2 milhões de visualizações em todo o mundo: Dois dias de ofertas imperdíveis para clientes Prime dos países participantes que terão mais de 2 milhões de ofertas de produtos em todo o mundo, incluindo o melhor em moda, beleza, cuidados domésticos, brinquedos, artigos esportivos, produtos para animais de estimação, eletrônicos, marcas e dispositivos da Amazon.

Dois dias de ofertas imperdíveis para clientes Prime dos países participantes que terão mais de 2 milhões de ofertas de produtos em todo o mundo, incluindo o melhor em moda, beleza, cuidados domésticos, brinquedos, artigos esportivos, produtos para animais de estimação, eletrônicos, marcas e dispositivos da Amazon. As ofertas começam imediatamente! A partir do início de junho, os clientes Prime podem começar a comprar mais cedo, graças a várias ofertas exclusivas, incluindo: Amazon Music: Os clientes principais que ainda não experimentaram o Amazon Music Unlimited podem se inscrever para economizar dinheiro graças à melhor oferta de todos os tempos: Quatro meses de uso gratuito com acesso ilimitado a mais de 70 milhões de músicas sem anúncios E centenas de milhares de podcasts disponíveis para todos os clientes da Amazon Music. audível: Os clientes Prime têm acesso a um teste gratuito de 30 dias do Audible e, ao confirmar sua assinatura, receberão um voucher de oferta da Amazon.co.uk no valor de € 15 para ser usado em milhares de produtos e 20% de desconto na assinatura do Audible para o primeiros 12 meses. A assinatura inclui uma seleção imbatível de novos lançamentos e bestsellers, além de ouvir milhares de conteúdo original, audiolivros, podcasts e muito mais. moda amazônica : Os clientes podem comprar uma seleção de produtos de seus influenciadores favoritos, com 20% de desconto, e visitar amazonfashioneu no Instagram para descobrir as últimas ofertas do Prime Day de suas marcas de moda favoritas. uma casa : Você pode economizar 10% ou mais em móveis, tapetes selecionados e decoração, incluindo estampas e decorações. Benefícios exclusivos também em alguns interruptores inteligentes, eletrodomésticos de cozinha e banheiro. Ferramentas e acessórios automotivos e de jardinagem : Você pode economizar 20% em produtos automotivos e 20% em ferramentas como compressores e kits de reparo de pneus. Também oferece equipamentos elétricos, kits de ferramentas e produtos domésticos. Escrevi Os clientes podem aproveitar as ofertas e descontos em e-books do Kindle visitando amazon.it/kindle-ebooks e selecionando “Kindle eBooks em oferta” para obter mais informações. Kindle Unlimited : 3 meses de uso gratuito do Kindle Unlimited. Aproveite os benefícios de acesso ilimitado a mais de um milhão de e-books em qualquer dispositivo. Apenas para clientes Prime elegíveis. Aplicam-se termos e condições. uma cozinha: Muitas ofertas em determinados liquidificadores e outros pequenos eletrodomésticos, 10% de desconto em determinadas fritadeiras de ar. Jogos Infantis Economizar fica fácil com ofertas de brinquedos, aprendizado, brinquedos técnicos, kits de construção, brinquedos de arte e artesanato, infláveis ​​e brinquedos. Marcas amazônicas Economize até 20% em produtos selecionados de marcas da Amazon, incluindo eletrônicos, acessórios para casa e produtos esportivos, por Amazon Basics, Umi Eono, e produtos de móveis e móveis para todos os ambientes da Alkove, Rivet e Movian, marca Solimo comercial de saúde e pessoal produtos de higiene e snacks Happy Belly. Amazon Basics Economize até 20% em baterias Amazon Basics, até 20% em produtos Amazon Basics de terceiros e até 15% em acessórios Amazon Basic selecionados. Plataforma Amazon para lançar : Até 50% de desconto em produtos selecionados de startups agora no Amazon Launchpad

Muitas maneiras de apoiar pequenas e médias empresas

Gaste £ 10 e ganhe £ 10 De segunda-feira, 7 de junho a domingo, 20 de junho, os clientes que gastarem € 10 em produtos e marcas de pequeno e médio porte na Amazon.it, incluindo itens da Amazon Made in Italy, Hand Made e Launchpad, receberão um voucher de € 10 para usar em Prime Day. Esta promoção foi totalmente financiada pela Amazon para conectar SMBs locais aos clientes.

Mais pequenas e médias empresas do que nunca : Este ano, mais de 300.000 parceiros de vendas globais serão incluídos na promoção "Gaste € 10 e ganhe € 10" – mais do que o dobro dos parceiros de vendas listados no ano passado – dando aos clientes a oportunidade de apoiá-los novamente. Além de pequenas e médias empresas – o tamanho das empresas por meio de suas compras.

: Este ano, mais de 300.000 parceiros de vendas globais serão incluídos na promoção “Gaste € 10 e ganhe € 10” – mais do que o dobro dos parceiros de vendas listados no ano passado – dando aos clientes a oportunidade de apoiá-los novamente. Além de pequenas e médias empresas – o tamanho das empresas por meio de suas compras. Show PersonalizadoPara permitir que os clientes apoiem facilmente pequenas e médias empresas durante este dia de pico, a Amazon criou uma oferta dedicada para seus produtos em amazon.it/pmi. Os clientes podem escolher entre pequenas oficinas de artesãos, negócios liderados por mulheres, famílias e muitos outros fatos para descobrir.

“Minha empresa foi fundada em 2019 e projetada para estar localizada exclusivamente online. Para lançá-la, escolhi a Amazon como parceira. Após nossa estreia, exatamente em 29 de novembro de 2019, recebemos muitos elogios de nossos clientes, e em apenas um ano de uma empresa individual, tornamo-nos uma empresa de vendas srl em crescimento. todos os meses e permitem-me investir pesadamente em pesquisa e desenvolvimento para continuar a oferecer produtos de ponta e inovadores a um preço justo. Nossos produtos são projetados, projetados e fabricados inteiramente em Itália. Nosso próximo passo é expandir para outros mercados europeus, graças à Amazon “, jiIuseppina GrimaudoFundador da Essenze.me (L’Aquila)

