Awed é o vencedor do Island of Famous 2021

Segunda-feira, 7 de junho começa ao vivo Famosa Ilha 2021 Final. Pela primeira vez, o vencedor foi anunciado ao vivo em HondurasPara cumprir os regulamentos anti-Covid. O episódio final foi conduzido como sempre por Elari Blasi com os comentaristas Tommaso Zorzi, Eva Zanichi e Elettra Lamborghini. Awad é o pária que conquistou a famosa ilha de 2021. Ele ganhou o prêmio em dinheiro 100 mil euros. Cinqüenta mil serão doados para instituições de caridade. vamos ver arranjo completo E como foi a luta final do reality show Canale5?

Awad, pouco antes de conhecer o árbitro, explicou a Elari Blasey que sabor teria uma possível vitória: “Estou sempre inseguro, não pensei que chegaria tão longe. Dedico este caminho a quem sempre se sentiu excluído, a quem não faz parte das empresas, a quem tenta escapar sozinho e a encontrar o seu caminho, a quem segue um sonho e se sente pouco compreendido. Acredite em sonhos, nas coisas mais impossíveis. nunca desista. Mesmo que tal ser tenha sobrevivido em uma ilha deserta por 85 dias, isso realmente significa Qualquer um pode fazer issoFoi meu primeiro abraço com Seu irmão Daniel Basilo.

O episódio final da popular Ilha 2021, que foi ao ar na segunda-feira, 7 de junho, foi recheado de ensaios e convidados. Tudo começou com um confronto de TV entre Awed e Matteo Diamante. Awad levou o melhor dele. Após um teste posterior, Andrea Cerioli enviou uma rápida TV تلفزيون Beatrice Marchetti e Ignazio Moser. Beatrice foi eliminada. Mais tarde, foi a vez de Ignazio Moser e Valentina Persia De frente para o flash da TV. Ele derrotou Ignazio Mosser e conquistou o 4º lugar

Os outros três contendores tiveram que se enfrentar experiência assustadora de fogo. Andrea Cerioli conseguiu resistir por 1:14. Awad foi exposto ao fogo por 1:26. Valentina Faris por 1:29. E portanto, Awed e Andrea Cerioli Eles entraram em confronto na TV. Andrea Cerioli perdeu. aterrorizado, agora na Grande Final, ele pareceu surpreso: “Obrigado a todos aqueles que desperdiçaram apenas 10 segundos por uma pessoa inútil como eu“

Assim, o último desafio entre Awed e Valentina Persia. A rejeitada explicou, antes de saber o veredicto, que percebeu durante essa experiência que poderia se dedicar a si mesma sem ser uma mãe ruim:

“Eu coloquei a ilha na frente do espelho uma mulher que tem tantos medos que ela entendeu Os medos, se enfrentados com o coração, podem ser superados. Eu me mudei e me dei tempo. Eu pensei que não faria isso no começo. Eu estava com medo de tudo. A mulher que sou simplesmente se esqueceu de ser mãe. Eu percebi que você pode ter tempo e ser mãe. Vou continuar a fazer isso até que meus filhos cresçam mais pacificamente. Gostaria de dedicar uma possível vitória aos meus filhos, que são as duas metades do meu coração. ”