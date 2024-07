Emanuela Orlandi, transmissão de áudio inédita Quem assistiu: “Eles me acompanharam até um vilarejo remoto em Santa Marinella”

É um telefonema que chegou no dia 5 de julho de 1983, na casa de Orlandi. Há uma jovem voz feminina dizendo: “Convito Vittorio Emanuele II, este ano tenho que terminar o terceiro ano do Ensino Médio Científico”.





Som não reproduzido Emanuela Orlandi Foi transmitido durante o último episódio do programa “Quem o Viu”, na noite de quarta-feira. Este telefonema chegou 5 de julho de 1983 Na casa de Orlandi, um dos supostos sequestradores o rebatizou de Americano por causa de seu sotaque estrangeiro. O americano planejava interagir naquela noite com Ercole Orlandi, pai do jovem de 15 anos que desapareceu no dia 22 de junho do mesmo ano ao sair da escola de música da Basílica de Santo Apolinário. Mas foi o tio de Emanuela, Mario Menegozzi, quem atendeu a ligação e substituiu o pai, que estava exausto demais para falar.

“Conseguimos obter uma parte não editada daquela ligação”, começou a emissora Federica Ciarelli, e o irmão de Emanuela confirmou que este áudio não havia sido editado até esta noite. Pietro Orlandi, convidado no estúdio. “Eu também estava procurando, li o roteiro, mas Nunca mais ouvi falar dele. Faz parte das gravações que fizemos em casa, e o marido da minha irmã Natalina cuidou disso. Sempre me pareceu estranho“Apenas uma parte sempre aparecia.”

mas Sinta o que Do que ouvir a ligação gravada? Estas são muitas gravações fragmentárias. americano Ele começa dizendo: “Ouça com atenção, temos alguns momentos. Esta é sua filha.” O tio responde:Faça com que seja bom para mimNessa altura, segundo Pietro Orlandi, o telefonema foi ainda mais perturbado “Quem recebeu, vai limpar”, disse, acrescentando um detalhe importante: “A voz é da mesma pessoa que ligou logo a seguir e que é. nós.” Ele ligou para Americano. Voz femininaum jovem, que diz: “Convito Vittorio Emanuele II, este mais um ano devo fazer Terceiro ano do ensino secundário científicoSegundo Pietro “Esta é definitivamente a voz da minha irmã, nunca suspeitamos disso e também para os analistas do Sismi (que analisaram outra fita) é assim mesmo, antes de ela desaparecer no ar em 22 de junho de 1983”. frequentou a Escola Secundária Científica do Confito Vittorio Emanuele II em Roma.

Ela mesma diz nesta gravação de áudio: “Devo concluir o terceiro ano do ensino médio científico”. Uma peça musical é ouvida aos 3,45 minutos. Então a palavra:especialmente…“Mas é separado de todo o resto. Nem uma única frase faz todo o sentido. E ouve-se o tio gritando: ‘Faça-me sentir melhor.’ dezasseis em Janeiro’ ou os anos que Emanuela alcançou em Janeiro de 1984, quando a sua vida já tinha caído num túnel sem fim.Me dê uma sugestão“, pergunta o tio neste telefonema de há 41 anos, mas nada. Depois, novamente a voz de Emanuela, que volta a dizer com sotaque romeno: “Eles virão me acompanhar este ano Na remota vila de Santa MarinellaPietro comenta: “Quando ouvimos essa frase, meu tio disse que Emanuela Frequentemente ia a Santa Marinella onde tinha uma casa“O americano diz-lhe: Procure ouvir com atenção, esta é a voz da sua filha Emanuela?” “Faça-me sentir melhor – responde o tio em nome do pai – faça-me uma apresentação mais completa.” à Secretaria de Estado (do Vaticano, ed.)”, comenta ainda: “Quinze…” “Quinze anos é a idade da cidadã vaticana no dia do seu desaparecimento. , Emanuela Orlandi foi parada por um homem que lhe fez uma oferta de emprego: distribuindo panfletos durante um desfile de moda, contou ela aos colegas, assim como à irmã, ligando do telefone público da mesma escola.

Talvez esse cara Ele gravou sua voz naquele dia-Simulação de entrevista? “Esse homem deve ter desempenhado um papel, e a própria Emanuela falou sobre isso com a minha irmã, então houve um papel”, confirma Pietro. Quando a oferta lhe foi feita, Emanuela não estava sozinha: disse outra aluna da escola de música, Raffaella Munzi, ao juiz Domenico Sica. Ela estava com uma amiga dela, mas nunca ficou claro quem ela era. A emissora Federica Ciarelli também questionou o programa Tandem TV do qual Emanuela participou em 20 de maio de 1983, um mês antes de seu desaparecimento. Alguém pode registrar seu voto naquela ocasião? Mais perguntas foram adicionadas às muitas perguntas restantesDepois de 41 anos sem resposta.