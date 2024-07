Figura de destaque no futebol português e europeu, primeiro em campo e depois como treinador, Pedro Proença Ele teve uma carreira excepcional com mais de 25 anos de experiência. Depois de se aposentar como árbitro internacional, Proença passou para a gestão do futebol, onde alcançou gols importantes no futebol português.

Proença foi eleito presidente da Liga Portuguesa em 2015 e tem se dedicado a melhorar o campeonato Estabilidade económica e financeira Da liga. A sua liderança foi reafirmada com as eleições de junho de 2019 e junho de 2023, numa carreira distinta que foi reconhecida globalmente com a sua eleição como presidente do país. Ligas europeias No final de 2023.

Quem é Pedro Proença? O renascimento da Liga Portuguesa

Com Proença no comando, o campeonato português sofreu uma transformação notável, especialmente ao nível do campeonato Recuperação financeira a organização. Durante dez anos consecutivos, o relatório anual da Liga Portuguesa apresentou resultados operacionais positivos, confirmando a crescente maturidade e estabilidade financeira da liga. Pedro Proença também introduziu um novo formato para Taça da Ligacom a Final Four disputada ao longo de uma semana em um local.

Essa ação resultou em um aumento significativo de receita e engajamento dos torcedores, marcando uma nova era para a competição. A liderança de Proença promoveu a integração de diferentes critérios de participação num único guia de licenciamento. Este documento veio aumentar o rigor da administração e do cumprimento nas competições organizadas pela Liga Portuguesa. Assegurou também o maior acordo de naming rights de sempre em Portugal, tornando a liga numa marca de entretenimento, aproximando-a dos adeptos.

Isto representa um elemento essencial do plano estratégico do mandato 2023-2027. Pedro Proença procurou oferecer uma abordagem moderna e integrada à comercialização centralizada de direitos audiovisuais para competições de futebol profissional, o que levou ao nascimento da empresa Liga Central Portuguesanum processo que visa transformar e reforçar a força competitiva do futebol português a nível europeu.

A organização que tutela o futebol português obteve também a certificação de nível Bronze da Sport Integrity Global Alliance (SIGA), tornando-se a primeira liga de futebol profissional a passar no Sistema Independente de Verificação e Avaliação (SIRVS) da SIGA. Sob a sua liderança, a Liga Portugal tornou-se também a primeira organização desportiva a receber a certificação ISO 37001 pelo seu sistema de gestão anticorrupção. Finalmente, sob a liderança de Pedro Proença, foi lançada a Liga Portugal O melhor futebol pensadoTrata-se de uma cimeira anual de elite em que figuras nacionais e internacionais do mundo do futebol discutem questões cruciais deste setor, num evento que estará na sua terceira edição em setembro de 2024.

Quem é Pedro Proença? Presidência das Ligas Europeias

Em novembro de 2023, Pedro Proença, de 53 anos, foi nomeado Chefe das Ligas EuropeiasÉ uma função que amplia a sua visão de unir os jogadores de futebol, melhorando o equilíbrio competitivo e protegendo a pirâmide do futebol. Após assumir o cargo, identificou diversas prioridades para o seu mandato. Pedro Proença acredita que as ligas têm uma grande responsabilidade para com toda a comunidade futebolística e por isso deve ficar claro que as suas competições representam e apoiam toda a base futebolística da pirâmide.

De referir que na última assembleia geral do órgão europeu, a que preside, ele e os seus membros aprovaram novos sistemas e regulamentos para garantir um futuro promissor para as ligas europeias. Por último, ao ter em conta o desempenho desportivo dos jogadores, as ligas europeias pretendem garantir o valor desportivo e económico das competições de futebol, protegendo ao mesmo tempo a saúde e o bem-estar físico e emocional dos jogadores.

A liderança de Pedro Proença na Liga Portuguesa e nas Ligas Europeias demonstra a sua dedicação ao progresso e integridade do futebol. Os seus métodos inovadores e compromisso inabalável, combinados com uma boa gestão, continuam a moldar o futuro do desporto, tornando-o uma figura respeitada no mundo da gestão do futebol e garantindo que ele seja um dos futuros líderes da indústria a nível mundial. É ainda de realçar que toda esta carreira de treinador surge depois de uma carreira distinta na arbitragem internacional, onde foi árbitro da FIFA durante 12 anos e dirigiu as finais da Federação Europeia de Futebol da UEFA. Liga dos Campeões Nasceu em Campeonato Europeu Na temporada 2011/12.