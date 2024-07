Chiara Ferragni foi flagrada pelos paparazzi pela primeira vez com seu novo suposto namorado ortopédico: fotos na “Diva”, veja – Gossip.it

A jovem de 37 anos conheceu o garoto que, segundo todos os relatos, seria sua nova paixão, Andrea Bisciotti.

O empreendedor digital foi imortalizado ao lado dele à beira-mar em Forte dei Marmi, junto com seus outros amigos

No final eles foram beliscados “Vizinhos, vizinhos”. Chiara Ferragni foi paparazzi pela primeira vez com seu novo suposto namorado toscano, Andrea Bisciotti.. Já existiam rumores há algum tempo sobre sua presença diligente no Forte dei Marmi para o menino agora A cantora e a mulher Ele posta fotos de um homem de 37 anos ao lado dele.

Chiara Ferragni foi flagrada pelos paparazzi pela primeira vez com seu novo suposto namorado ortopédico: fotos acima ‘Divã’

A blogueira de moda e Bisciotti foram surpreendidas na praia do famoso balneário da província de Lucca. Outros amigos também estão com eles. Sem tiros ‘íntimo’Mas muitos sorrisos e cumplicidade. Fedez, com quem tem dois filhos, Leon e Vitoria, de 6 e 3 anos, parece ter caído no esquecimento. Apesar dos problemas e dificuldades legais associados à sua marca (Ele estaria prestes a fechar sua loja em Milão via Capelli), Ferragni parece ter reencontrado a serenidade, pelo menos parece.

A jovem de 37 anos conheceu o garoto que, segundo todos os relatos, seria sua nova paixão, Andrea Bisciotti.

Andréa tem 31 anosVocê é menos que Kiara. Seu perfil diz: “Médico especialista em ortopedia e traumatologia pela Humanitas”. Ele também é consultor em outro centro em Pontremoli. Ele não tem muitos seguidores, apenas cerca de 3 mil. Mas entre estes há um influenciador. Existe realmente alguma ternura? Os fotógrafos estão sempre a caminho: só falta esperar.