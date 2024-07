Pippo Delbono em “Love” no Teatro Comunale de Ferrara

Tempo livre

12/03/2024

Pipo Delbonoum dos artistas italianos de maior intensidade poética, amado e seguido até no exterior, leva a Teatro Municipal Cláudio Abbado em Ferrara (Sexta-feira 15 e sábado 16 de março às 20h30 e domingo 17 às 16h) suscetível, amor.

O projeto nasceu do encontro e amizade entre Pipo Delbono O produtor teatral italiano que atua em Portugal há anos Renzo Barsotti E pela vontade de criarem juntos um espetáculo sobre Portugal. daqui Procure por “amor” Como um sentimento, um estado de alma. Um verdadeiro dispositivo do ser humano que seleciona, movimenta, destrói e reconstrói tudo o que vemos, o que ouvimos e tudo o que desejamos.

O que une a montagem emocional completamente inquieta é uma gramática que alterna entre plenitude e vazio, canto com música, som vivo com silêncio, buscando uma representação elegíaca e onírica da dura corrente de separação e reencontro. O protagonista é‘ausênciae a distânciae a Nostalgia do passadoUm Mapeamento emocional Que mergulha na alma do autor, dos seus tradutores e do próprio espectador, que é chamado a olhar sempre com os olhos o que falta e que, inexoravelmente, demora a aparecer.

O amor quer ser Tentando compartilhar um encontro passageiro: O amor é uma “ave de rapina” que agarra e leva, apresentando-se assim como uma qualidade plenamente humana. As diferentes linguagens entrelaçadas na tessitura sonora são uma expressão desta terra PortugalQuem acolhe e deixa rastros; O motivo poético nos lembra a forma de respeito que devemos sempre prestar àqueles movimentos da alma que estão sempre sob o cerco do medo, da desconfiança e da vergonha. O amor está de volta TenteTraga vida ao palco.

Ao nomear esta palavra, e evocá-la de forma secular e sonhadora, talvez tenhamos a possibilidade de lhe dar voz, libertando-a, há muito ausente do discurso público, da confusão que permeou toda a narrativa deste assustador e horrível mundo global. evento. Odisseia Humana.

amor

Ver para Pipo Delbono

com Dolly Albertine, Gianluca Ballari, Margherita Clemente, Pipo Delbono, Ilaria distante, Allen Frasau, Mário Introglio, Pedro Goya, Nelson Larícia, Gianni Parente, Miguel Ramos, Pepe Robledo, Grazia Spinela

Música original de Pedro Goya E por diferentes autores

Cena Enrico Zucchelli

Trajes especiais Elena Giampaoli

Luzes Corrado Mora

voz Manuela Alabastro

Thiago Bartolomeu Costa (Consulta literária)

voz Pietro TirellaEngenheiro chefe Enrico Zucchelli

Gestor de projetos em Portugal Renzo Barsotti, Gerente de produção e distribuição Alessandra Venanti

Organização na produção Silvia Cassanelli

organizado David Martini

Diretor da companhia Ricardo Porfido

Diretor técnico de turismo Fábio Sagiz

A equipe técnica na turnê Pietro Tirella (voz), Elena Giampaoli (trajes especiais), Orlando Bolonhês (Luzes), Enrico Zucchelli (Cena)

Assistente voluntário em Portugal Susana Silvério

Produção Teatro Emilia-Romagna ERT / Teatro Nacional



Horários dos shows Sexta-feira, 15 E Sábado, 16 de março, às 20h30 No Teatro Municipal de Ferrara, Domingo, 17 de março, às 16h. Sábado16 de março às 18h A companhia atende o público no Teatro Redotto. O encontro é coordenado pelo diretor artístico do teatro, A. Marcelo Corvino.



os ingressos De 8 a 32 euros. A bilheteria do Corso Martiri della Libertà 21 funciona às segundas, terças, quartas, sextas e sábados (10h-13h e 16h-19h), quintas de manhã (10h-13h) e domingos (10h-13h e 15h-17h). à noite) e nos dias de programação até o início do show. Para informações e vendas: [email protected], 0532.202675. Os ingressos podem ser adquiridos no site do teatro e no Vivaticket.





