BIG BROTHER VIP 2021 ELIMINADO, Relatório de Cards / Biagio out, Barù sem padrões, Basciano …

Relatório de cartas do Big Brother 2021: Alessandro Bacciano, isso é tudo?

O último episódio de Big Brother VIP 2021 fechado com Exclusão de Biagio Danieli e Alessandro Bacciano, Barro, Eva Grimaldi e Federica Calm na indicação. Claro, as novas pessoas pagam para entrar em um reality show em andamento, então o pouco tempo que passam dentro de casa, por outro lado, deve ser reconhecido o fato de que Barrow tem sido alvo de garotas, mas geralmente por um tempo ‘tudo’. talvez até porque carrinho de mão (VOTAÇÃO 7) Ela é uma personagem única, certamente hiper em algumas ocasiões, mas nunca vulgar, como quando Mirjana Trevisan mencionou ou brincou sobre o desgosto de Manuel Portuzzo por Aldo Montano.

Em vez disso, eles estão sob ataque Eva Grimaldi e Federica Calm (Vote 5 para ambos), enquanto Alessandro Bacciano (votação 5.5) ele imediatamente cortou seu espaço, o que é muito ruim porque a imagem de si mesmo que ele se arrisca a propor é sempre a mesma, a do pretendente, embora talvez seja apropriado mostrar-se como ele é, se apenas isso .. . (adjetivo Silvana Palazzo)

a Transmissão ao vivo do Big Brother Vip 2021 Ainda no espírito de Natal. No entanto, os clipes introdutórios destacam a música blues do Natal Katia Ricciarelli (Voto 7) que definitivamente mostra sua face mais humana, mesmo quando se pega abraçando o garotinho novamente Ciuffy (Voto 9 – melhor da noite) que definitivamente se destaca por sua expressão caseira. Em vez disso, os regentes desta noite aparecem em um tom simples: Alfonso Signorini (Vote 4.5) Tente morder como de costume, mas isso só pode fazer você chorar Manila Nazarote (SV e muitos lenços) que são mais inconsistentes com aqueles que ficam de fora, como Clarissa Selassie (votação 3 para o tempo) em comparação com outros concorrentes.

Os comentaristas, por outro lado, estão jogando na defesa: talvez muitos agora esperem que eles estejam fora do jogo Sonia Bruganelli (Voto 5) Ela não tira vantagem de estar nas pontas e parece um pouco menos intensa do que o normal. Aproveite o “parafuso” em vez disso Adriana Volpi (Voto 6) Quem em virtude de fazer louças entre as de ferro preserva o que pode ser guardado e pode dizer coisas que fazem sentido, e tem um frenesi que contrasta com o de Bruganelli mesmo quando se trata de compras. Mourinhiana ligeiramente em posição.

Quais são os momentos mais importantes em Big Brother VIP 2021 Então, os heróis do Episódio Trinta? Definitivamente, o destaque foi a eliminação de Biagio Danieli (Voto 5), que provavelmente pagou pelo desempenho relacionado à negação de qualquer namoro, antes de se encontrar beijando algumas vezes Mirjana Trevisan (Vote 4.5) Ela agora está “subestimada” por seu colega Non è La Rai em uma época em que todas eram meninas Boncompagni. Valeria Marini (Votação 7) Em vez de xingar e Embra, primeiro intimidar a submissa Natalie Caldonazzo (votação 5.5) Em uma disputa na qual ele também pode estar errado, ele mostra uma dança estilo vitória “Eu levantei a xícara na sua cara” para a atordoada Mirjana Trevisan, enquanto ela derrota Biagio na TV. Quem sempre fica em casa é o bom Geocas Casilla (votação 6,5) Agora tio da Itália, enquanto Sophie Codejoni e Alessandro Bacciano (Vote 7.5 para ambos) Eles fazem história sem se importarem com os outros competidores. Smargiassi.

O trigésimo episódio do programa irmão mais velho vip No entanto, ele tem veneno em sua cauda com a última cortina entre Alex Bailey (votando 6 por insolência) e Soleil (Vote 7 para a resposta pronta) que é forçado a comentar sobre o triângulo com Delia e a “variante Belli” que, diz ele, será algum tipo de novo vírus. “Eu ficaria feliz em salvar tudo issoEla finalmente contou a edição desta noite de Signorini Foreman na frente de Ali no Rumble in the Jungle. Finalmente, os candidatos: Novos candidatos pagam o pouco tempo que passam em casa e são indicados: Alessandro, Baro, Eva e Federica Vulnerável e principalmente para Barrow, foi uma noite ruim, almejada pelas meninas da casa pouco e de perto por todos, exceto Bruganelli que provavelmente ainda estava pensando no depósito das férias perdidas. Vejo você de novo depois do ano novo.

