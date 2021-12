Casamento vergonhoso – Libero Quotidiano

está nua, Marina Larosa, “Dead Cat” da primeira edição histórica de Grande irmão. Ele fala sobre suas fraquezas, seus momentos difíceis. Ele fez isso em uma entrevista com Revista chi No qual ele, pela primeira vez, confirmou publicamente o fim de seu casamento com Guido PlettiEla teve dois filhos com ele: Andrea Renato, nascida em 2009, e Gabriel, nascida em 2011. Eles se casaram em setembro de 2010.

Os primeiros rumores e as primeiras evidências sobre a crise remontam ao final de 2020, porém, a notícia não é confirmada nem negada. Agora, um ano depois, Marina La Rosa explica como o casamento desmoronou, Em suma, o amor se desvaneceu. Foi uma época muito difícil para ela.

Marina La Rosa, 44, da Sicília, explica que o casal está em crise há dois anos. ela tem, Um momento de sofrimento doloroso: “Você alcançou Ela pesa 47 quilos e aí eu falei o suficiente”, Admite. E, de novo, explica como a maior dificuldade foi perceber que o casal havia chegado ao fim da fila:“ Afinal, nossa crise já dura dois anos ”, lembra. E de novo:“ A tragédia foi continuar a viver no caminho errado, tanto para nós como para os nossos filhos. ”Por fim, uma conclusão mais otimista:“ Mas se por um lado há um ponto que corresponde a um fim, por outro há sempre um novo começo ”, conclui Marina La Rosa.