Ladies ‘Paradise 6 e 9 de dezembro de 2021: Episódio

Prévia do Ladies ‘Paradise 6, 9 de dezembro de 2021

Paraíso Feminino 6 Em 9 de dezembro de 2021 Esperando Por Você Rai 1 todo o mundo 15:55, sujeito a alterações de programação. O episódio também é visível na plataforma Ray Play Em Derita reunindo correio sob demanda.

Abaixo você encontrará amostras de Paraíso Feminino 6 A partir de 9 de dezembro de 2021!

Conspiração do paraíso das mulheres 6 – episódio 64

Agnes Ele enfrenta muitas batalhas internas. Giuseppe Ele partiu para a Alemanha, onde uma mulher o traiu deu à luz um filho. Joseph é o pai desta criança inocente. Tina está prestes a passar por uma lobotomia que pode restaurar a funcionalidade total de suas cordas vocais, mas ainda é uma aposta. mais Armando falar com Salvatore Que agora percebe os efeitos do amor na vida de sua mãe. Quando a cabeça está cheia de pensamentos, ela explode. É o que acontece com a Signora Amato quando você deixa o ferro no ateliê. Pode ser um drama para uma loja de departamentos. Felizmente o incêndio foi evitado. VittorioNo entanto, ele exorta a Signora Amato a ficar um tempo sozinha, sem pensar no trabalho.

Tempo para uma tradição no céu: votos de Natal. Eles assumem a forma de cartões pendurados na árvore. Nem mesmo este ano está faltando. Dora Ela tem uma profunda curiosidade em saber o que ele escreveu Nino.

Adelaide Ele continua sua estratégia. Faça um plano para revelar a máscara vegano. Por sua vez, a menina não tinha intenção de desistir do caso Ravasi. CosimoNa época, sim, mas a verdade sobre o fim do pai não estava em jogo. NS vegano É diferente. Ela está determinada a aprender mais sobre o passado de Guarnieri.