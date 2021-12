Lux Vide, From the Bible to Blanca: o sucesso de sua série de TV

Diversifique sua produção para atingir o maior público possível e, acima de tudo, não fique parado. Esta parece ser a filosofia Lux VideUma das produtoras de TV mais famosas do cenário da fantasia italiana. Por outro lado, a série de TV Lux Vide é frequentemente – senão sempre – sinônimo de classificações e fidelidade garantidas.

Os exemplos a fazer seriam numerosos, de fato, mas vamos começar do último em ordem cronológica: Blanca, a série que está há semanas na Raiuno bem acima de 5 milhões de espectadores e uma participação de 24%, é produzida pela Lux Vide (e recentemente ela também levou para casa o prêmio “Prêmio DQ Craft” para mim C21 International Drama Awards como um dos produtos mais inovadores do mundo). A casa de produção foi fundada por Ettore Bernabei Hoje é dirigido por crianças Matilda NS Luca Parece que agora ela entrou em uma nova fase de sua vida.

Uma etapa que visa, como sempre, criar títulos fortes para o público italiano, mas que também tem o direito de vencer títulos internacionais. A Blanca conseguiu: foi vendida em alguns países estrangeiros ainda antes de sua estreia na Itália, mas Doc-In your hand, a série revelação 2020 da TV, também o fez, que além de ser distribuída na Espanha, Portugal, França, México, Eslovênia e Inglaterra atraiu o interesse da empresa Sony Pictures Television, que adquiriu os direitos de um possível remake.

Blanca e Doc são histórias que fazem da emoção a linguagem com que conseguiram sair de nossas fronteiras. Os sentimentos e temas universais que Lux Vide agora aprendeu a embalar com perfeição. Mas não é só isso que está por trás do sucesso desses e de outros títulos: a Lux Vide entendeu – talvez antes de outras produtoras – que para sobreviver no mercado audiovisual de hoje é essencial colaborar e focar no coprodução. Como aconteceu com Diavoli que vê o envolvimento Sky Studios (E isso foi tão único que ele conseguiu pousar o Cw, um dos “velho” Americanos gerais), ou com um triplo de os doutores E com o Leonardo, também é facilmente distribuído no exterior.

Esses projetos internacionais não são novidade para Lux Vide, que ficou famosa entre os anos 1990 e 2000 por sua série de televisão dedicada a Bíblia. Mas em comparação com aquela época, parece haver um desejo maior hoje de deixar o produto reservado para um propósito muito específico e chegar a qualquer pessoa e em qualquer lugar.

Entre eles, houve e continua a ser um grande número de títulos italianos, com os quais Lux Vide tem conseguido fazer crescer os seus sectores, especialmente os criativos, face a esta nova fase. Sim, também nos referimos a Don Matteo que, embora também vendido para o exterior, tem fortes raízes italianas – e que agora se prepara para o desafio de seguir em frente sem Terence Hill -.

E então Deus nos guia um passo do céu, Petro IslandBom Dia mãe… Mais de uma vida, Lux Vide aprendeu a ter duas: Por um lado, a casa de produção mais geral, é capaz de garantir histórias reconfortantes, simpáticas e familiares; Por outro lado, uma produtora que quer ir além dos limites do que já foi visto e se lançar em novas experiências.

Talvez seja precisamente esta a razão do seu sucesso: saber responder às exigências dos radiodifusores em termos de recepção e audiência, mas também saber encontrar as chaves para o crescimento e acompanhar os tempos.

Só temos que nos perguntar o que vem por aí para Lux Vide: a produção de séries de TV ainda é claramente a principal (Viola sets come il mare, na Sicília, e a série ainda está sem título, set em Chioggia, enquanto em 2022 deve começar o já anunciado grupo Sandokan), mas o cinema e o entretenimento também são muito tentadores. Na segunda frente, vale destacar a produção Do podcast em colaboração com Rtl 102.5, mas também o desejo de produzir produtos leves de entretenimento (ou seja, diversos, programas e competições), dentro de uma estrutura liderada por Antonio Azalini. Não apenas Blanca, Doc e Don Matteo: a nova vida de Lux Vide Isso pode nos trazer outras surpresas.