As implicações políticas da Covid-19 na Europa

Da campanha eleitoral francesa à formação do novo governo de coalizão na Alemanha. Covid-19 parece ser um herói duradouro em muitos cenários políticos na Europa. A nova variante do Omicron e a onda de infecção aumentaram a pressão. Não só nos mercados financeiros, que temem as ameaças de desaceleração da recuperação econômica (aqui está um artigo de Formiche.net), mas também nas forças políticas e governos, para testar a gestão da epidemia.

Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, abriu a porta para o debate “necessário” sobre os requisitos de vacinação. Lembre-se do jornal espanhol PaísO argumento não é incontestável, como mostram os confrontos sobre as restrições na Áustria, Bélgica e Holanda. Isso agrava as tensões políticas.

Alemanha

Está acontecendo, de fato, na Alemanha, onde a mudança de governo coincide com a quarta onda de infecções por Covid-19, a mais grave desde o início da epidemia. A saturação do sistema de saúde e a rápida propagação do vírus aumentaram a tensão na formação da nova aliança executiva entre os sociais-democratas, os verdes e os liberais. conselheiro cessante, Angela Merkel, ordenou novas medidas restritivas, incluindo restrições aos não vacinados, fechamento de boates e proibição de eventos de grande escala.

A hipótese da vacinação obrigatória é um tema quente de debate. Olaf SchulzO líder do Partido Social Democrata previu que a vacinação seria obrigatória a partir de fevereiro de 2022 na Alemanha, embora o líder do Partido Liberal, Christian Lindnernão concordou. O Partido Alternativo de extrema direita se opõe a isso. O assunto será decidido por membros do Parlamento

França

Na França, a pandemia está no centro das atenções na campanha para as eleições presidenciais de 2022. Há um ano, os franceses saíram de um mês de bloqueio, mas o “novo normal”, com museus, cinemas e teatros reabrindo, já percorreu um longo caminho. distância.

Cinco meses após a votação, a chegada de uma variável Omicron chocou o governo Emmanuel Macron, que pensava ter sobrevivido graças à campanha de vacinação e ao corredor verde.

A notícia é que o primeiro-ministro francês, Jan Castex, positivo para Covid, apesar da vacinação, semeou dúvidas sobre a estratégia. NS Marine Le Pen, Candidato a PNR, o certificado de vacinação não funciona porque dispensa a realização do teste, permitindo a entrada em locais públicos, com a possibilidade de infectar outras pessoas.

Holanda

O governo holandês solicitou poderes extraordinários para aprovar novas medidas de combate ao COVID-19. A extrema direita liderada pelo líder Thierry BodetEle se opõe às restrições e indiretamente promove as várias manifestações que foram exploradas por grupos violentos.

Agora, o CEO está lutando com uma proposta para oferecer três tipos diferentes de certificações de vacina para escola, trabalho e entretenimento. O projeto está no Congresso e está pressionando o Executivo depois que o governo liberal renunciou em janeiro.

Portugal

Por fim, existe o (louvável) exemplo de Portugal. Falta cerca de um mês para as eleições antecipadas em Portugal, e o aumento dos casos do vírus Covid-19 está a preocupar várias forças políticas do país. No entanto, a última palavra foi deixada ao Comitê Técnico e um consenso foi alcançado entre as partes.

Primeiro ministro, Antonio Costa, alertou que se a tendência continuar a aumentar, medidas mais restritivas podem ser consideradas para o período de festas. Desde o início do mês, Portugal entrou em estado de “desastre”, tendo sido impostos testes de ingresso a bares, restaurantes, discotecas e museus.