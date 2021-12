Ladies ‘Paradise, 6 de dezembro, 6 de dezembro de 2021: Episódio

Prévia do paraíso feminino em 6 de dezembro, 6 de dezembro de 2021

Paraíso Feminino 6 Em 6 de dezembro de 2021, será transmitido na Rai 1 às 15:55 pela primeira vez. O atendimento neste horário é no Canal 1 de Al Rai, a menos que haja alteração na programação. Como alternativa, você pode acompanhar o episódio ao vivo e sob demanda no RaiPlay.

Abaixo, você encontrará amostras de Il Paradiso delle Signore 6 para 6 de dezembro de 2021!

Conspiração do paraíso das mulheres 6 – episódio 61

Stefania Decidi me mudar para a Casa Colombo. Não foi uma escolha fácil para ela. Na verdade, quando Ezio Ele levou a garota seu tempo e ele a pediu em casamento. Como uma mulher adulta, seu pai não a pressionou, apesar do fato de que ela queria desesperadamente viver sob o mesmo teto que sua filha recém-encontrada. Gloria O pai da menina aconselhou não forçar a menina a escolher. Talvez ela não estivesse pronta … Agora, aparentemente, ela está. Quem não reage bem a esta mudança é Irene. Na verdade, Cipriani sempre temeu que Colombo se afastasse dela. Irene está tomada pela tristeza. Ele decide não ir trabalhar. Gloria intervém para remediar a situação. A loira Vênus percebe que ela exagerou. Então a menina vai para a Casa Colombo no final do dia. É hora do jantar quando ele bate na porta.

vegano Você pode comemorar uma conquista. Ele conseguiu um contrato permanente na Paradiso como designer de moda. No entanto, não pode ser pacífico. cupim O que aconteceu com seu pai Aquiles? Volte para persegui-la. Eu não posso fazer como Cosimo Ele sugere deixar o passado sozinho e olhar para seu futuro promissor. especialmente para Adelaide E Umberto Flora Ele não consegue esconder a tensão.

Armando Se preocupa com Salvatore. Ele decide enfrentar o menino. Ela não pode contar a ele toda a verdade, mas apenas parte dela. O objetivo do gerente de armazém é a defesa Agnes.