Ladies’ Paradise 6 22 de abril de 2022: Episódio

Prévia do Ladies’ Paradise 6 de abril de 22 2022

Paraíso das Mulheres 6 Em 22 de abril de 2022 ir ao ar em rai 1 Ao assistir pela primeira vez São 15:55. Este episódio conclui mais uma semana de programação da série, ambientada na Milão dos anos 1960. paraíso das mulheres Também pode ser visto ao vivo e sob demanda também no RaiPlay.

Aqui estão as prévias Paraíso das Mulheres 6 A partir de 22 de abril de 2022!

Ladies’ Paradise 6 Episódio 155 Trama

Flávia Ele arquejou para ter certeza disso Fernando Ajude ela e sua filha. depois de romper com Jean PaulCom efeito, os Barancias encontram-se – mais uma vez – em dificuldades do ponto de vista económico. Já tinha acontecido antes e eles conseguiram se recuperar. Será que eles vão fazer isso nesta rodada também? Flavia inventou uma doença perigosa: a farsa foi apoiada por um médico amigo fiornza. Com meu Grammy percebi que Ludovica Ele não podia levá-la para a América. Se ele tivesse feito isso, a peça teria acabado. a garota de Marcelo Ele descobre que sua mãe foi deixada sozinha na América.

vegano Fale com Humberto. Não aborda a questão emocional, mas o trabalho. Ravasi comunica a Guarnieri o que decidiu sobre seu futuro. Ele pretende deixar a Itália.

Stefania E Marco Eles sempre reprimiam os sentimentos um do outro. Agora eles estão muito apaixonados. Mesmo que ninguém tenha imaginado ainda, Gemma começa a sentir algo. Suspeitas se aproximam dela sobre o relacionamento entre seu ex-namorado e sua meia-irmã. Para desgosto de Zenata, ele logo terá uma confirmação de seu amor.

Dante Mencione seus sentimentos Beatriz. Não se limita às palavras. Surpreendentemente, ele se apresentou a Vittorio. Então ele conta o que decidiu: Desde então, para ele, ele é mãe Serena e Petro Venha em primeiro lugar, Ele desiste de tudo por ele.