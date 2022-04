Paulo Fox no fim de semana de 22 a 24 de abril de 2022: os sinais mais sortudos

Paulo Fox volte com EU ‘mapa do horóscopo do fim de semana – a partir de 22 para mim 24 de abril de 2022 – Estrelas da fortuna, de duas a cinco, são atribuídas a todos signos do zodíaco. O astrólogo, rosto conhecido na televisão, faz suas previsões, lembrando que a situação estelar mudará em poucos dias e há esperança de que a situação no mundo melhore. Enquanto isso, porém, no estudo seus fatos Explica os horóscopos para o fim de semana.

Leia também> Paulo Fox e os horóscopos para a semana de 18 de abril de 2022: ordem do horóscopo

Fim de semana Paulo Fox e Torres

Áries Hoje e amanhã os dias estão um pouco pesados ​​para Áries, que é indicado pela Fox Duas estrelas. Vai ficar tudo bem a partir de maio, mas você ainda tem que descobrir algo e está perplexo. Você tem que lidar com alguém contra ele.

Equilíbrio Duas estrelas para a escala. Hoje e amanhã ainda há algum mal-estar a superar. Nos últimos dois meses, você teve que mudar seus planos. Agora calcule a emoção das pessoas ao seu redor. Domingo é melhor.

Leão Três estrelas também para o signo de Leão neste fim de semana, mas é importante que ele não desmorone. Entre hoje e amanhã, aconselha o astrólogo Paulo Fox, tente ser mais cínico e menos orgulhoso.

Sagitário Em Sagitário há sempre três estrelas. As estrelas enviam uma mensagem e o céu ficará lindo para você. Boas previsões no amor e no dinheiro. Quem duvida de uma história de amor pode ficar confuso.

boi Fim de semana cresce favoravelmente para o signo de Touro, quatro estrelas. Quer defender a dignidade e o casal. Agora, após o caos, você precisa reconstruir sua segurança. Grande céu para o segundo semestre do ano para relatórios oficiais.

O escorpião Domingo é uma espécie de Escorpião, que Fox dá quatro estrelas. Verifique se há distúrbios articulares. Sempre tente ser otimista, caso contrário você corre o risco de adoecer mesmo quando não é necessário.

Aquário Sentimentos importantes para Aquário, que conseguiu quatro estrelas neste fim de semana. Haverá signos do zodíaco que o motivarão no amor e, em seguida, haverá possibilidades importantes para transformar seus hobbies em algo mais.

gêmeos O domingo mais alto é para o signo de Gêmeos, que se recupera depois de dias um pouco pesados ​​e pode desfrutar de quatro estrelas no trabalho e nos sentimentos. Os outros dois dias do fim de semana serão menos claros, mas melhores do que antes.

peixe Cinco estrelas em vez de Peixes. Supere a desconfiança e faça grandes planos para o futuro. O amor está indo bem e haverá passos importantes. O astrólogo lê uma condição estelar positiva neste fim de semana.

Câncer O fim de semana mais forte para o signo de Câncer, para o qual o astrólogo Paolo Fox atribuiu cinco estrelas. O clímax máximo é esperado no domingo, enquanto você pode sentir algum desconforto físico hoje e amanhã.

Capricórnio Capricórnio tem cinco estrelas neste fim de semana, segundo o astrólogo Paulo Fox. Alguma confirmação chegará até 10 de maio. Você está nervoso e não sabe como se encaixar nas obrigações. Paixão pela recuperação.

virgem Cura para o signo de Virgem, cinco estrelas. Quarta e quinta não são dias, mas no domingo você estará ao lado da pessoa que te ama. Quase todos precisarão melhorar, mesmo no nível emocional.

Última atualização: sexta-feira, 22 de abril de 2022 às 17:16



© Reprodução reservada