Cesare Cremonini, o novo amigo é o jornalista Giorgia Cardinaletti. “O amor nasceu depois de uma entrevista”

Parece que agora não há mais dúvidas: namorada Cesare Cremonini ela é a repórter Georgia Cardinalita. A notícia foi noticiada pelo semanário ‘Chi’, que há algumas semanas havia levantado a hipótese de que o ex-cantor do Lunapop estaria em um relacionamento com um rosto famoso do TG1, que ele não revelou, embora não tenha dado seu nome . Cremonini e Cardinaletti estão mantendo isso no mais absoluto sigilo por enquanto, mas eles parecem realmente andar juntos e ser muito próximos.

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti: como eles se conheceram?

Segundo o semanário dirigido por Alfonso Signorini, os dois se conheceram em setembro, quando o cantor apresentou seu “dueto virtual” com TG1 Lúcio Dalla nas notas”estrela do marCardinaletti estava lá para encontrá-lo no estúdio e, após esse encontro, Cremonini convidou o jornalista para um de seus shows, após o qual o amor floresceu entre os dois.

Embora ainda não tenham se apresentado publicamente, os dois já compartilharam fotos juntos nas redes sociais. O primeiro a fazê-lo foi o próprio Cremonini que, por ocasião da entrevista do “condenado” ao Tg1, publicou um instantâneo, acompanhado pelo jornalista, no qual escrevia: «Obrigado ao Tg1 e ao talento Giorgia Cardinaletti por me receber. Esta noite e dedicando um espaço importante a “Stella Di Mare” ». Em novembro, ela compartilhou uma foto com o cantor no Instagram, agradecendo pelo show que acabara de assistir.

Ex-namoradas de Cremonene

A última relação oficial de Cremonini foi com ele Martina Maior. houve um primeiro Malika Ain, com quem sempre teve uma bela amizade. Segundo alguns rumores, nunca confirmados, o cantor também poderia ter tido uma associação com o antigo tecido de “Striscia la Notizia”. Ludovica Frasca.

