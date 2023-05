Valencia protesta contra o encerramento da Corva! Comunicado de imprensa

O Valencia protestou contra a suspensão de cinco partidas de seu clube, o Curva, depois de insultar Vinicius racialmente. Comunicado de imprensa

Em comunicado oficial, A.A. Valência Ele queria mostrar sua decepção Fechando sua Corfa por cinco dias após insultos raciais a Vinícius.

Comunicado de imprensa – Valencia CF gostaria de mostrar sua total discordância e indignação com a sanção injusta e desproporcional imposta ao clube pela Comissão de Concorrência com o fechamento da plataforma de entretenimento por cinco partidas. O Valencia CF quer denunciar publicamente que nesta decisão da Comissão de Concorrência da RFEF apresenta provas que contradizem o que dizem a Polícia Nacional e a La Liga. Além disso, esta sanção é baseada em evidências de que o clube não pôde nos ver e sem nos ouvir.

O Valencia CF condenou, condena e condenará da forma mais veemente possível qualquer ato de racismo ou violência. Não há lugar para tal comportamento no futebol ou na sociedade, e vamos continuar a trabalhar arduamente para erradicar este flagelo. Por esta razão, Valencia CF está cooperando desde o primeiro momento com a polícia e todas as autoridades relevantes para esclarecer os fatos ocorridos no último domingo. Além disso, aplicar a pena máxima possível com expulsão perpétua do nosso estádio aos torcedores identificados pelo Comando da Polícia por comportamento racista.

Por esta razão, consideramos que punir e privar todos os adeptos que não estiveram envolvidos nestes percalços de verem a sua equipa é uma medida totalmente desproporcionada, injusta e inédita contra a qual iremos lutar.

Combater o racismo exige comprometimento real de todas as partes envolvidas, sem usar isso como desculpa para guardar queixas graves. O Valencia CF vai recorrer em último recurso para encerrar a plataforma de entretenimento, uma penalidade que considera totalmente injusta e mais uma infração nas últimas decisões disciplinares tomadas contra o clube. fãs.

Juntos contra o Racismo