5 destinos para os amantes da cannabis

O vento está mudando e as políticas de proibição em diferentes países da Europa e do mundo estão caindo uma a uma em favor de regras mais razoáveis ​​e voltadas para o futuro: nesta lista da nossa lista você encontrará países onde a cannabis é permitida, não criminalizada. Até que sejam legalizados, para que possa desfrutar das suas férias com todo o conforto, aproveitando claro e sobretudo os locais de interesse que estes locais lhe poderão oferecer.

Um destino italiano excepcional

Vamos começar logo com um destino local que é a única exceção real à lista de lugares para visitar, especialmente neste verão: Módena! Você pode estar se perguntando o que diferencia esta cidade para ser associada ao mundo da cannabis: a resposta certamente virá à mente de nossos leitores mais diligentes….

A capital provincial, além de ser uma capital maravilhosa cidade de arteVocê pode definitivamente se orgulhar de um vitalidade cultural Excepcional: Não é à toa que, de 26 a 28 de agosto, sediará o Festival Kanapa: 3 dias dedicados à cannabis e seus milhares de usos, em conjunto com Festival de rua de Módena. Portanto, mesmo que a cannabis ainda não tenha sido legalizada na Itália, ainda há algo para seus fãs se alegrarem.

Não deixe de visitar o coração pulsante da cidade: Duomo, Torre Civica, Piazza Grande, já anunciados Patrimônio Mundial pela UNESCO. Se você já comeu comida de rua no Street Festival, ainda assim o conselho é se deliciar com pelo menos um jantar em um dos muitos restaurantes locais onde você pode agradar seu paladar com um bom tortellini, obviamente temperado com bom Parmigiano-Reggiano e de todos os sabores tradições gastronômicas autêntico e VERDADE. honesto. essencial.

No entanto, se você quiser aproveitar mais durante suas férias na Emilia, entregando-se a momentos Relaxamento totalPasse algum tempo na maravilhosa Terme di Salvarola, ou se entreguepara mim temperar a natureza Entre trilhas naturais, reservas naturais e oásis de vida selvagem de grande valor.

O pequeno/grande país que legalizou a autoprodução de cannabis

Se ainda não visitou Malta, este é o ano em que visita o belo país insular mediterrânico, o menor país da União Europeia, que ostenta Um dos mares mais mágicos do mundo.

Mas quem não gosta de viver só à beira-mar também pode desfrutar ricoEdifício Valetaa capital, principal centro cultural da ilha, que inclui um acervo ímpar de igrejas, palácios e museus, que vão do barroco ao moderno, que é uma das principais atrações turísticas da cidade.

Malta também está entre os destinos favoritos para férias de estudo Falantes de inglês: Além da língua maltesa, de fato, a segunda língua oficial do país é o inglês e isso o torna um destino bastante popular entre os jovens que querem aprender o idioma e fazer o lugar para isso. Animado e brilhante do ponto de vista cultural.

Agora imaginemos, no entanto, que a popularidade da ilha só pudesse crescer exponencialmente, graças à última lei de que falamos aqui, que tornou O primeiro país europeu Ter Legalização da autoprodução e consumo de cannabis para fins recreativos.

Resumindo, se estiver de férias em Malta, pode ter a sorte de fazer amizade com os locais Eles cultivam suas mudas em casa o Junte-se à Associação o . Para o clube de cannabis social; Quanto à última opção, resta saber se é possível fazê-lo a um não residente e em que condições.

Ibéria, que paixão!

Um lugar onde um turista pode se inscrever com facilidade suficiente para se inscrever Clube Social da Cannabis (CSC)ou pelo menos em muitos deles Barcelona. Na capital da Catalunha, como já está em todo o território nacional, já foi Uso pessoal sem criminalização de cannabis e em CSCs, há uma boa chance de se matricular, mesmo se você não for residente. No entanto, a questão permanece um tanto espinhosa e em constante evolução.

A maravilhosa cidade costeira da Catalunha, juntamente com a possibilidade de fumar em paz, certamente cativará todos os seus sentidos. A partir deEngenharia Arquitetônica Sonhador e triste, único, pelos maiores defensores do modernismo catalão, Antonio Gaudípara as amplas e amplas áreas de sua própria arena praiasvocê terá que encher os olhos e muito mais.

Mencionar apenas um lugar, particularmente símbolo e representativo da vivacidade cultural da cidade, é algo indigno, mas a necessidade de síntese exige-o: Ramblaa longa rua de barcelloneta, que é muito popular entre os turistas e é muito popular durante todo o ano por seus muitos cafés, quiosques e muitas caminhantes.

casa de FADO

O vizinho Portugal merece um capítulo à parte: há mais de vinte anos, tem desenvolvido políticas corajosas e perspicazes através Nem todos os medicamentos são criminalizados E não apenas Maria. Aliás, pode-se dizer que o país dos fados percebeu que as políticas tabus não fazem bem a ninguém, exceto, claro, à máfia.

Para ser claro, os traficantes ainda são presos, mas os consumidores não são mais tratados como criminosos e o máximo que você pode arriscar é sanção administrativa Ele pediu para comparecer perante A Dissuasor da toxicodependência. De facto, desde 2001, Portugal descriminalizou a compra, posse e consumo de todos os medicamentos para uso pessoal.

Por que essa abordagem, única na Europa e no mundo, provou ser bem-sucedida? Simples: todos os padrões sociais e de saúde relacionados às drogas melhoraram: o número de usuários de drogas diminuiu, o número de pessoas afetadas por doenças sexualmente transmissíveis, o número de mortes relacionadas às drogas e a lista de benefícios sociais poderia continuar.

Mas para além de poder chegar à ganja sem sofrer sanções criminais, o que pode fazer por si umas férias em Portugal? Partimos do seu capital, Lisboaquem anda nele piro alto Você será literalmente cativado pela diversidade e originalidade das muitas casas noturnas repletas de vida, cor e música, especialmente o tradicional fado triste português, sob proteção da UNESCO.

Se, do ponto de vista do entretenimento, Portugal lhe oferece o embaraço da sua escolha, mesmo em termos de experiências culinárias, então certamente conseguirá fazer o seu paladar feliz, sobretudo se for. amantes de peixe; Para ficar no tema do mar, não podemos deixar de mencionar praias selvagens E cheio de charme com vista para o Oceano Atlântico ao longo da costa norte, perfeito para Squeaky toy.

Já estamos na costa atlântica…

Já que em nosso voo hipotético passamos por cima do Atlântico, por que não convidar você a sobrevoá-lo para chegar ao Uruguai? Este pode ser o objetivo final Mais adequado para os verdadeiros amantes de Marimas com certeza isso também mais desafios Em termos de tempo e custos: Ao viajar da Itália, você deve esperar uma estadia de pelo menos um mês, ou pelo menos duas semanas e não inferior a alguns milhares de euros, incluindo os custos de passagem aérea, acomodação e hospedagem. Mas com certeza vale a pena!

De fato, desde 2013, o estado da América do Sul tornou-se o O primeiro no mundo a autorizar a produção, consumo e até venda de cannabis para fins recreativos. A lei que o lendário e depois o chefe queriam, Bebê MujicaDurante os quase 10 anos de sua implementação, teve a tremenda vantagem de ser infligida Um duro golpe para o contrabando de drogasgraças à produção e regulação estatal do mercado de cannabis.

E se você também puder comprar maconha legalmente no Uruguai Você deve ser do Uruguai ou pelo menos um residentenão desanime: está se desenvolvendo rapidamente e, de qualquer forma, os uruguaios são conhecidos por sua sociabilidade e simpatia, e provavelmente é muito fácil chegar a Maria através de um amigo local, que eles podem desenvolver em casa para 6 mudascompre até 40 gramas por mês e ele Consumo para uso adulto de qualquer maneira foi não criminoso Para todos!

Longe da nossa querida fábrica e de suas acessibilidades, o Uruguai é definitivamente um país maravilhoso, a ser descoberto e você terá bastante tempo para planejar sua viagem, pois a época ideal para visitá-lo é de dezembro a abril! Por exemplo, a leste da capital MontevidéuA costa é cheia de árvores e rica em variedade plantas e animaisDe enseadas intocadas e praias desertas.

Falando da capital: aqui também há uma Rambla É muito popular, entre moradores e não residentes, que se estende por cerca de 20 km e forma a orla da cidade: entre as pessoas correndo, esquiando e passeando nos parques do rio, é o lugar para se estar Um local de encontro público por excelênciaonde você também pode passar um dia divertido na praia ou simplesmente dar um passeio na Rambla Surque se estende por todo cidade Velha.

No entanto, se você tiver pelo menos um mês, pode definitivamente ir um pouco mais a leste ao longo da costa atlântica para visitar Punta del EsteE a América do Sul Saint Tropez: Sol, mar, desportos náuticos e animação são apenas algumas das vantagens deste destino turístico imperdível, assim como o magnífico panorama. Praia Brava.

A oeste da capital está o assentamento mais antigo do país, localizado diretamente em frente à capital da vizinha Argentina: Colônia do Sacramento Onde você terá o prazer de se perder nas ruas de paralelepípedos do centro histórico, com Edifícios característicos em tons pastel A sua história remonta à época colonial portuguesa (século XVIII), Patrimônio Mundial da UNESCO.

Então? Onde ir?