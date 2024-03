Visão repentina após doença e fofoca – Corriere.it

Kate Middleton foi às compras na Windsor Farm Shop. Depois de meses perseguindo a princesa, depois de um turbilhão de rumores e consultas clínicas no escuro por blogueiros, redes sociais e trolls. E Depois do Photoshop, resumindo o estado da imagem Foi lançado oficialmente pelo Palácio de Kensington há exatamente uma semana e depois removido pelos meios de comunicação porque, com sinais claros de múltiplas redações, a princesa reapareceu surpresa no fim de semana. Hoje, o Daily Mail escreve sobre a Princesa de Gales que apareceu para outros clientes da loja “sorrindo e bem” e parece pronta para recuperar sua vida e seu papel na linha de frente da empresa Windsor.

Enquanto os clientes de um armazém perto da residência de Windsor viam a casa dos Príncipes de Gales em Adelaide na manhã de sábado. Um agente disse ao The Sun que Kate estava com William, mas sem os filhos: “Depois de tantos rumores, fiquei chocado ao vê-la ali. Kate estava fazendo compras com William e parecia feliz e saudável».

TmzE o sol Eles divulgaram fotos e vídeos da marcha. Quase ao mesmo tempo, o The Telegraph cita fontes confiáveis ​​baseadas nele O Palácio de Kensington não descartou (embora isso ainda não tenha sido confirmado) a presença da princesa na missa de Páscoa Na Capela de São Jorge em Windsor. Inicialmente não se esperava que Kate participasse.

Na verdade, durante o fim de semana, o The Times marcou a data do divisor de águas em preto e branco 17 de abril (após a Páscoa) para o retorno da Princesa “ao serviço”. Ela deu entrada no hospital no dia 16 de janeiro para ser submetida a uma cirurgia abdominal e, desde então, está no centro de um caso global relacionado ao seu estado de saúde. 17 de abril devido De 22 de março a 17 de abril, Kate e sua família planejam férias prolongadas Páscoa, quando o Príncipe William também quer reservar tempo para a família. Ele teve que retornar ao serviço ativo muito antes do desejado, devido ao inesperado diagnóstico de câncer do rei Charles, um mês antes. READ Concorrentes, ensaios, pesquisa, arena azul

Uma saída pública não programada para Kate após sua cirurgia em janeiroNesta fase, ele nega as hipóteses mais irracionais resultantes de uma verdadeira histeria coletiva sobre a saúde da princesa e envia uma mensagem de tranquilidade.