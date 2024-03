Golos e entretenimento, Portugal e Espanha acendem a Rússia 2018! Cristiano Ronaldo dá 3 tiros… e o fiscal: Roja não passa de um veículo blindado

Fogo esportivo

Chuva de gols e grandes jogadas, mas também de alguns erros, o dérbi ibérico inflama a Rússia 2018: a Espanha está desequilibrada entre ataque e defesa, e Portugal está todo aos pés de Cristiano Ronaldo

Após a partida de treinamento, ele jogou Rússia No dia da estreia foram os dois jogos mais sonolentos da tarde com Uruguai e Irã Vencedores dos anos 90, finalmente Copa do Mundo na Rússia 2018 Faça uma oferta com Portugal-Espanha.

O derby ibérico, o primeiro grande jogo num evento global, era necessário para elevar o nível de entretenimento. Afinal, com duas equipes como esta em campo, nada menos seria esperado. Bom 6 gols marcados, 3Cristiano Ronaldo para Portugal, 2 de Diego Costa pela Espanhaque também encontrou a vantagem no meio do segundo tempo com um gol maravilhoso do zagueiro Nacho. Apesar do empate que sofreu no final, porém Espanha Existem vários pontos que não são muito encorajadores de serem corrigidos. Se o ataque responder, presente como sempre, principalmente com um jogador decisivo do seu calibre Diego Costa E várias invenções David Silva, Iniesta e IscoCuriosamente, a defesa foi o ponto sensível da noite. Eu prefiro isso real Madrid (Sérgio Ramos e Nacho) e Barcelona (Pique e Jordi Alba) não podem oferecer o suficiente para parar Cristiano Ronaldo-Capaz de lidar com bom e mau tempo. O erro de De Gea no segundo gol é inesquecível.

Deixa um gosto ruim na boca Portugal Que ele encontrou imediatamente Cristiano Ronaldo Sua força motriz, mas talvez também a única capaz de decidir o destino dos deuses Campeões europeus em título. Tente submetê-la a Bernardo Silva E guiaEle pediu melhor apoio CR7 Nos próximos desafios. A mesma função que desempenha em Milão André Silva: Jogador substituto. Mas por esta noite chega, Cristiano está avançando e consegue fazer isso em meio dia Evite impostos espanhóis A defesa de La Roja foi penetrada 3 vezes. Uma final “dolorosa” devido a uma lesão no tornozelo que pode mudar a sorte da seleção portuguesa.

O resultado final é a Espanha Hiero, que foi o primeiro a sentar-se no banco após o caso Lopetegui, provou ser um jogador de equipe, como ditam suas crenças futebolísticas. A sensação é que ao confiar em metas Diego Costa La Roja pode dar a sua opinião, desde que a defesa volte a ficar blindada. para Portugalque ainda jogará esta Copa do Mundo como um azarão de luxo, o futuro está em seus pés Cristiano RonaldoDizem que ela sofre com uma grande concorrência, mas se isso é o começo…