Um caso de dengue é detectado em Ferrara e um plano extraordinário de desinfecção é ativado

Um caso de dengue, a grave doença viral também conhecida como “febre de quebra de ossos”, foi identificado na cidade. Antes estava limitado às regiões tropicais e subtropicais do planeta, e depois começou a se espalhar para outras regiões do planeta, incluindo a Europa. A autoridade sanitária local de Ferrara ativou imediatamente um plano extraordinário de desinfecção.



A ativação do sistema de vigilância de acordo com as diretrizes levou à identificação de um caso de dengue e à sua notificação ao Departamento de Saúde Pública da Autoridade Sanitária Local de Ferrara. Uma pessoa que morava na cidade foi infectada pela doença, retornando de uma viagem a uma área perigosa. Como esperado, SPortanto, é necessário ativar o protocolo extraordinário de desinfecção, conforme previsto no Plano Regional de Vigilância e Controle de Arboviroses 2024, uma vez que o vetor, ou seja, os mosquitos (especialmente o mosquito tigre e similares) Aedes aegypti).

Trata-se de uma medida preventiva prevista na legislação em vigor, que não levanta qualquer alarme e se soma às intervenções regulares realizadas para limitar a propagação de mosquitos na zona, e à implementação imediata de medidas de controlo destinadas a prevenir a transmissão de o vírus de uma pessoa para o mosquito e deste para outra pessoa.

O protocolo está dividido em três etapas: tratamento inseticida ao amanhecer em locais públicos por três dias consecutivos, tratamentos inseticidas e larvicidas e remoção de infestações larvais em áreas privadas (porta a porta), repetição do tratamento larvicida em esgotos públicos.

As áreas a desinfetar correspondem a um raio de 100 metros da residência do paciente cujas condições sejam boas. Os residentes da área afetada foram notificados com uma mensagem direcionada. Durante as intervenções, recomenda-se fechar as janelas, não deixar animais de estimação no exterior e recolher a roupa pendurada nas áreas exteriores.