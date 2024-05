Os itinerários do Museumgrandtour param em Rocca Priora e Rocca di Papa Sábado, 11 de maio: Arte e Ciência em Castelli Romani

Com a chegada da primavera, os habitantes de Castelli Romani revelam as suas melhores faces, fortalecendo a sua veia cultural e oferecendo aos visitantes uma valiosa oportunidade de descobrir a arte, a ciência e a história através de itinerários de excursões museológicas. A iniciativa coincide no sábado, 11 de maio, com uma série de eventos e visitas guiadas nas inspiradoras aldeias de Rocca Priora e Rocca di Papa, com atividades e exposições gratuitas para todos.

Roca Priora: Uma viagem entre arte e cultura

A aldeia de Roca Priora será o ponto de partida desta maravilhosa excursão. Às 10h00 e às 15h00, os visitantes terão a oportunidade de explorar o centro histórico com uma visita guiada a partir da Piazza Zanardelli. Este itinerário, que dura cerca de uma hora, irá permitir-lhe descobrir a história e a beleza desta antiga vila. Com um máximo de 25 participantes, recomendamos a reserva antecipada via email.

Às 11h30 e às 16h30 Museu Benedetto Robazza em Rocca Priora Em vez disso, oferecerá uma visita guiada tátil à sua coleção excepcional. Esta abordagem abrangente permitirá aos visitantes tocar diretamente em algumas das obras expostas, enriquecendo a experiência com uma viagem sensorial única. O museu estará aberto das 9h30 às 13h30 e das 14h00 às 18h00, dando a todos a oportunidade de o visitar em diferentes momentos do dia.

Rocca di Papa: descoberta de âmbar fóssil

A viagem continua até Rocca di Papa, onde Museu de Ciências da Terra Abrirá as portas a partir das 11h para a inauguração da exposição “A Arte do Âmbar, uma Viagem entre a Ciência e a Beleza”. Este evento especial explora o fascinante mundo do âmbar fóssil, com exposições e instalações que contam a história natural desta pedra preciosa orgânica.

Além da exposição, o museu acolherá duas conferências que explorarão o tema do âmbar e da biodiversidade. A primeira, às 11h30, centrar-se-á no papel do âmbar na ciência e nas artes, enquanto a segunda, às 16h30, discutirá as origens da biodiversidade moderna durante o período Cretáceo. Com capacidade máxima de 45 participantes por conferência, recomenda-se a reserva via email.

O Museu das Ciências da Terra permanecerá aberto até às 20h00, oferecendo um dia repleto de oportunidades para descobrir o mundo da geologia e do âmbar.

Serviço de transporte gratuito

Para facilitar a viagem entre Roca Priora e Rocca di Papa, os organizadores oferecem um serviço de transporte circular gratuito. A primeira partida está prevista para as 10h00 de Roca Priora, com o último voo às 18h00 de Roca di Papa, garantindo uma ligação cómoda entre as duas localidades.

Todas as iniciativas do Museumgrandtour – Spring Edition são gratuitas. Recomenda-se a reserva antecipada através do email: [email protected].