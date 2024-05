Zona Branca, Morvillo v. Fidesz: “Caso Iovino? Erro grave de comunicação”

As investigações do caso Fedez-Iovino prosseguem rapidamente. Graças às fotos tiradas pelas câmeras de segurança da boate “The Club” de Milão, novos detalhes surgiram. Pelo que apuramos, o rapper, que claramente estava mudado, foi visto sendo acalmado e retirado da boate. Com ele estão o guarda-costas do AC Milan, Cristian Rossello, e o pescador Taxi B. Através dos vídeos, trabalhamos para identificar todos os participantes do processo de vencer o personal trainer dos VIPs. Câmeras na região de Moscova também estão sendo verificadas para saber quantas pessoas estavam realmente no carro que saiu do clube milanês e se são as mesmas pessoas que foram vistas do lado de fora da casa de Yovino. Isto foi discutido novamente em Zona Branca, o programa de política e atualidade da Rete 4. Candida Morvillo, que há poucos dias analisou a decisão do Fidesz de “voltar à lei da estrada” num artigo publicado no jornal Corriere della Sera, falou ao vivo.

“Parece-me que a defesa cometeu um erro de comunicação muito mais grave do que o erro cometido pela sua esposa quando fez o famoso vídeo do caso Pandoro, mas muito mais grave”: foi assim que o jornalista começou por fazer uma comparação. entre as respostas dadas por Fedez após o início da investigação sobre o espancamento de Iovino e o vídeo que Ferragni publicou após a enorme autoridade antitruste. “Se fizéssemos uma pesquisa neste estudo e perguntássemos: ‘Se você não estivesse lá, como você teria reagido?’ Acho que 99% das pessoas neste estudo teriam dito: ‘Mas eu teria ficado muito ofendido’. .’”Eu lideraria uma expedição de 8 ou 9 pessoas. Como você pode imaginar que sou alguém que tem uma atitude tão pervertida para fazer algo assim”, continuou Morvillo. A assinatura do Corriere della Sera acrescentou: “Fedez está lá e faz disso um jogo contra a imprensa, um jogo contra o Ministério Público. Ele está zombando e menosprezando. Um erro de comunicação muito sério”.