Gemma Galgani o enganou com alguém mais jovem que ela

escrito por Marta Vitolano o

De acordo com as previsões da nova gravação de Homens e Mulheres, Gemma Galgani já havia esquecido Roberto com outra.

Ontem, sábado, 15 de outubro de 2022, foi registrado um novo cadastro para homem e mulher. Como sempre para detectar Detalhes e visualizações A página do Instagram do insider Lorenzo Bugnaloni, Menedonneclassicoeover, cuidou disso. E mesmo nessa nova gravação não faltou flutuações reaisEspecialmente no que diz respeito ao trono. Mas O que aconteceu com Gemma Galgani? E quem é o cavaleiro mais jovem com quem saí? Vamos descobrir tudo abaixo.

Homens e mulheres, Gemma Galgani com seu caçula

Leia também: Homens e mulheres no trono: as palavras surpreendentes de Roberta sobre Gemma Galgani

As prévias – sempre fornecidas por Lorenzo Bugnaloni em sua página do Instagram Menedonneclassicoeover – revelaram notícias interessantes, especialmente em relação ao trono. Durante a maior parte do episódio sobre o qual falamos Ida Platano e Alessandro Vicenanzaao qual foi adicionado Roberta de Pádua e Ricardo Guarnieri.

Os dois primeiros continuam a sair juntos, exceto que a senhora na gravação de ontem disse que não saiu na sexta à noite com o jóquei por causa de Roberta de Pádua. O que você acha Eles estavam trocando olhares Ela não gostaria nada deles. Que Maria de Filippi sugeriu a Roberta e Alessandro para esclarecimentos, depois de terem saído juntos até algumas semanas antes.

Você pode estar interessado: Homens e mulheres no trono: as lágrimas de Gemma Jalghani

Mais tarde, após um esclarecimento entre Ida Platano e Alessandro Vicenanza, Riccardo Guarnieri interveio. E enquanto dançavam, ele saiu do estúdio. A apresentadora, que o trouxe de volta, deu a entender que ainda estava apaixonado pela ex. Mas ele teve o cuidado de apontar que, em vez disso, é triste porque Ele não tem relação civil com ela.

Voltando-se para Gemma Galgani, de acordo com as prévias, a dama tinha saído com um cavaleiro muito mais jovem. Franco. Mas ela obviamente não estaria realmente interessada em continuar a saber. E com o Roberto, você fechou mesmo a data?