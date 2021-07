A via verde para bares, restaurantes e trens? Da Grécia à Áustria, aqui estão os países onde é obrigatório

pista verde Obrigatório, o que está acontecendo na Europa . A França aposta tudo em vacinas para prevenir a infecção e, a partir de agosto, estendeu a exigência de autorização de saúde para entrada em cafés, restaurantes e shoppings, além de aviões, trens, ônibus interurbanos e centros médicos. Uma medida anunciada pelo presidente Macron também gerou polêmica na Itália, mas não é novidade na Europa, onde outros países já estão usando a autorização de entrada para limitar a entrada a espaços fechados, transportes e eventos.

Mais Informações

Tipo Delta, Espanha, Grécia e Malta: é aqui que o vírus está estragando as férias

O Corredor Verde, então na Europa

Por exemplo, entre os países que exigem autorização de saúde para entrar em restaurantes, bares, museus e até cabeleireiros Dinamarca, que lançou em abril deste ano a aplicação “Coronapas”, uma aplicação que certifica se uma pessoa teve um resultado negativo no teste antiviral nas últimas 72 horas, uma vacinação anterior ou um teste de infecção. também em Áustria Para chegar a restaurantes, hotéis e boates, você deve apresentar um teste negativo ou evidência de vacinação ou recuperação de Covid-19. no Letônia Apenas as pessoas que foram vacinadas ou curadas da Covid-19 nos últimos seis meses ou com testes negativos nas últimas 24 horas podem acessar eventos públicos, como concertos, cinemas, apresentações de teatro e nos salões internos dos serviços de alimentação, enquanto todos os visitantes pode usar os espaços Restaurantes externos. para Cipro Muitas atividades internas são limitadas aos portadores de SafePass, obtidos por um teste negativo nas últimas 72 horas, pelo menos uma dose da vacina pelo menos três semanas antes ou se recuperando do coronavírus nos seis meses anteriores. O passe é necessário para visitar shopping centers, igrejas, cinemas, estabelecimentos turísticos, salões internos de locais de alimentação e participação em eventos internos.

Green Pass, tema de shopping

no Luxemburgo Estabelecimentos comerciais como restaurantes, bares, academias ou organizadores de eventos podem decidir se participam ou não do sistema “CovidCheck”, que permite eliminar as restrições de saúde aplicáveis ​​às suas atividades, limitando-as à vacinação, cura ou passiva. Testes de Covid. no Alemanha As regras variam entre os diferentes terrenos, e os donos de restaurantes podem solicitar permissão para entrar no prédio em alguns. no Portugal O governo impôs uma nova medida desde sábado exigindo que aqueles que desejam comer em casa em 60 municípios com altas taxas de infecção forneçam um certificado de vacinação, um teste negativo ou comprovante de recuperação. no Irlanda O governo aprovou um plano para permitir que bares, cafés, restaurantes e outros locais reabram até o final do mês, o que, uma vez lançado pelo Parlamento, só permitirá que aqueles que foram vacinados e recuperados de Covid entrem nessas atividades. no GréciaDe sexta-feira ao final de agosto, apenas pessoas vacinadas poderão entrar em espaços fechados como centros de entretenimento, bares, cinemas e teatros.

Variante delta da Itália sobe para 32,6%, perto de superar o alfa (que está em declínio): logo se tornará dominante