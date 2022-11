Notícias curtas – 31.10.2022 – MD80.it

BABCOCK ITALIA: Conectando e apoiando famílias de motoristas envolvidos no acidente da última quinta-feira em LingUAGLOSSA A Babcock Itália anuncia: “Infelizmente, a Babcock confirma que seus dois pilotos, Matteo Pozzoli e Roberto Matson, morreram após o acidente ocorrido na quinta-feira passada, durante uma missão de combate a incêndios em Linguaglosa, na região de Catania. Todos os funcionários da Babcock enviam suas mais profundas condolências e apoio às suas famílias, amigos e colegas. Matteo Pozzoli e Roberto Mazzoni eram pilotos altamente experientes e altamente treinados, tendo realizado um total de mais de 2.000 missões aéreas de combate a incêndios. Mathieu é piloto no Canadá há mais de 20 anos, acumulando mais de 2.700 horas de voo e completando 1.500 missões. Ele também fez missões de combate a incêndios na França, Portugal, Alemanha e República Tcheca, e Roberto é piloto da Air Canada desde 2013, com 1.200 horas de voo e 500 incêndios extintos. Para lembrar Mathieu e Roberto, Babcock decidiu organizar um minuto de silêncio na quinta-feira às 16h”.

Força Aérea Militar: voo médico de emergência da Argélia para Gênova – A transferência médica urgente de Alghero para Gênova, a bordo de um Falcon 900 da 31ª Ala da Força Aérea Italiana para um bebê de apenas sete dias, terminou no final da tarde de ontem. O voo de emergência, solicitado pela Prefeitura de Sassari, foi imediatamente organizado e coordenado pela Sala de Operações Suprema do Comando da Aeronáutica, Sala de Operações da Força Aérea que também inclui suas tarefas de ativar e gerenciar os cuidados de saúde urgentes para o transporte, através da aeronave que as Forças Armadas estejam prontas, 24 horas por dia, todos os dias do ano para esse tipo de necessidade. Assim que o Falcon 900 chegou do 31° Stormo no Aeroporto Militar de Alghero, seguiu para o berço térmico onde estava o pequeno paciente e decolou imediatamente para o Aeroporto Civil de Gênova. Assim que chegou ao porto da Ligúria, o recém-nascido foi levado em uma ambulância para “G. Gaslini”. A aeronave militar retornou então ao Aeroporto Ciampino, onde retomou o serviço operacional de prontidão (Assessoria de Imprensa da Aeronáutica Militar).

Etihad Airways ganha sete prêmios no World Travel Awards MIDDLE EAST™ – A Etihad Airways foi homenageada no World Travel Awards Middle East e no MICE Global Awards na cerimônia de premiação em Amã, Jordânia. A companhia aérea ganhou sete prêmios como a Companhia Aérea Líder do Oriente Médio em muitas categorias e Melhor Companhia Aérea do Mundo 2022 (World Travel Awards: Companhia Aérea Líder do Oriente Médio para Tripulação de Cabine, Classe Executiva, Primeira Classe, Entretenimento a Bordo e Experiência do Cliente. Best Mice in the World Best Airline e Best Airline in the Middle East no MICE World Awards 2022). Terry Daly, Diretor Executivo de Guest Experience, Brand and Marketing, disse: “Como companhia aérea nacional dos Emirados Árabes Unidos, estamos orgulhosos de ter conquistado não um, mas sete prêmios de prestígio e estamos gratos aos nossos hóspedes e parceiros por tornar isso possível. . Na Etihad Airways, nosso compromisso com a hospitalidade atenciosa nos diferencia de outras companhias aéreas. Continuaremos a tomar medidas para melhorar a experiência de viagem de nossos hóspedes.” A tripulação da Etihad Cabin é conhecida por seu serviço autêntico e personalizado, inspirado na hospitalidade dos Emirados. A Etihad ganhou muitos prêmios por seus excelentes serviços à tripulação de cabine no passado, o que sempre foi a marca registrada da marca. A tripulação da companhia aérea passa por um extenso processo de treinamento antes de embarcar no voo, com foco em segurança, atendimento e hospitalidade. No início deste mês, a Etihad Airways anunciou uma nova e elevada experiência de classe executiva em parceria com a Armani/Casa, que aprimorará sua oferta (leia isto também). A colaboração apresentará um novo serviço de refeições a bordo, uma oferta de catering aprimorada e um novo serviço de abertura de cama de luxo com acessórios da marca Armani/Casa. Projetado para ser um mundo privado, o Etihad First Class oferece aos hóspedes um serviço altamente personalizado e personalizado. Isso inclui uma experiência gastronômica que permite aos hóspedes criar um menu personalizado feito no céu. No campo do entretenimento a bordo, o conteúdo E-BOX da Etihad foi selecionado para se adequar à ampla demografia que a Etihad oferece em sua rede global. A frota mais recente da Etihad Airways apresenta inovações como emparelhamento de fones de ouvido Bluetooth e carregamento de dispositivos sem fio, que complementam essa oferta de entretenimento inovadora. A vitória da Federação no Conference and Events Industry Awards (MICE) reconhece a posição de Abu Dhabi como um centro de eventos líder na indústria de conferências. Ele hospeda regularmente o Grande Prêmio da Fórmula 1 Etihad Airways Abu Dhabi, eventos do UFC, bem como inúmeras conferências, shows e eventos que atraem um público global. A Etihad ganhou o prêmio de Melhor Companhia Aérea do Mundo por Conferências e Exposições na Noite de Premiação 2022 em Omã.”

ANA Holding Company anuncia resultados do semestre findo em 30 de setembro de 2022 Anna Holding Corporation anuncia resultados financeiros para o semestre encerrado em 30 de setembro de 2022. Nos primeiros seis meses do ano fiscal de 2022 (1º de abril de 2022 – 30 de setembro de 2022), a economia japonesa vem se recuperando, com ganhos corporativos geralmente melhorando e o consumo pessoal se recuperando gradativamente. No setor de aviação, a demanda geral está aumentando rapidamente, com a flexibilização das restrições de viagens em voos domésticos e menos restrições à entrada em vários países para voos internacionais. Nessas condições econômicas e operacionais, o aumento da receita deveu-se principalmente ao negócio de transporte aéreo, que contribuiu para uma receita operacional de 790,7 bilhões de ienes nos seis meses encerrados em 30 de setembro de 2022 (um aumento de 83,4% A/A). A ANA HD registrou lucro operacional de 31,4 bilhões de ienes, lucro ordinário de 30,2 bilhões de ienes e lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa controladora de 19,5 bilhões de ienes, a primeira vez em três anos que a ANA HD registrou lucro líquido no primeiro semestre de um ano fiscal. “Os resultados positivos do primeiro semestre do ano fiscal demonstram o progresso que fizemos desde o início da pandemia e a determinação e esforço dos nossos colaboradores para ajudar a colocar o Grupo ANA numa posição financeira e operacional adequada”, disse Kimihiro Nakahori. . Vice-Presidente Executivo e Diretor Financeiro do Grupo. “A perseverança e a dedicação de nossos funcionários impulsionam o Grupo ANA a superar tempos difíceis e esperamos ver o aumento contínuo à medida que os clientes retornam ao Japão.”

Viajar para o exterior: DAVID CATINARI apresenta sua luz branca na Biblioteca do Aeroporto de Cagliari Encontro na sexta-feira, 4 de novembro, às 19h, na Biblioteca do Aeroporto de Cagliari, para conhecer David Catinari e seu primeiro romance, White Light, publicado pela Camina Edizione. A apresentação de um texto Catinário será um evento multidisciplinar dividido em várias partes. Para dialogar com o autor multifacetado e descobrir o caminho criativo que o levou ao seu início no romance após anos de concepção e implementação de projetos no campo musical, o escritor Gianni Usay intervirá. O encontro com Davide Catinari acontecerá na próxima sexta-feira no contexto de uma revisão de “IN VIAGGIO VERSO” – uma série de eventos idealizados pela Biblioteca do Aeroporto de Cagliari para promover uma discussão cultural sobre o voo que decola do aeroporto para sempre . – Mude espaços e ideias – e você concluirá com um pequeno grupo musical. Começar com Davide Catinari “Travel Towards” a Luz Branca é simples: o evento é aberto a todos e gratuito. Para reservar, basta enviar um e-mail para [email protected] com seu nome, sobrenome, número de telefone e total de assentos necessários ou clicar em “PARTICIPERÒ” no post do evento na página do Facebookcagliariairportlibrary. Será dada prioridade às reservas recebidas por e-mail. Os participantes do evento receberão um voucher que reduz o custo do estacionamento para um valor nominal de 1 euro.

MIMS: Medidas de emergência lançadas para garantir o contacto terrestre para as ilhas PANTELLERIA e LAMPEDUSA – O Ministério das Infraestruturas Sustentáveis ​​e Mobilidade informou nos últimos dias: “Para evitar interrupções no serviço pago que garante o direito de circulação aos residentes das duas pequenas ilhas da Sicília, foi lançado pela ENAC, em acordo com o Ministério das Infraestruturas e Mobilidade Sustentável e com a Região da Sicília, uma medida seletiva especial de emergência Para conceder serviço de transporte aéreo em Obrigações de Serviço Público (OSP) a partir de 1 de dezembro de 2022 nas rotas que ligam as ilhas de Pantelleria, Lampedusa e a ilha principal, o aeroportos da Sicília. O Aviso de Informação para Medidas de Emergência foi, portanto, publicado no site Mims.”

Grande sucesso no “UAV Technology Summit 2022” Um grande sucesso no “Sea Drone Tech Summit 2022”, a terceira edição da única conferência na Itália sobre veículos não tripulados e sistemas para uso marítimo e submarino, que aconteceu há poucos dias no Centro Aquático de Ostia (Roma). Mais de 200 participantes estiveram presentes nos dois dias de trabalho. O programa foi dividido em 4 sessões para um total de 26 palestras de alto nível, dedicadas a drones, robôs submarinos, drones e drones para uso aquático. “Com esta terceira edição, após a longa pausa da epidemia, nossa conferência se confirma como a única cúpula real sobre robótica marinha na Itália, onde instituições civis e militares, principais centros de pesquisa, principais empresas e start-ups estão ativas neste setor. ”, afirmou Luciano Castro, evento Inovador e seu chefe. “Estamos muito satisfeitos com o sucesso desta edição, que foi testemunhada por nós como co-organizadores do Município de Roma X e da Universidade de Roma Árvore com os departamentos de Engenharia e Engenharia Industrial, Eletrônica e Mecânica. Nossa conferência manterá sua frequência anual, portanto, a próxima edição ocorrerá sempre em Ostia em outubro de 2023.”

American Airlines Cadet Program anuncia nova parceria com Spartan College of Aircraft and Technology A American Airlines e o Spartan College of Aeronautics and Technology anunciaram uma nova parceria para expandir a American Airlines Cadet Academy para aspirantes a pilotos. A Spartan, com sede em Tulsa, Oklahoma, é a primeira universidade parceira da Cadet Academy a oferecer um diploma de Associate of Applied Science em aviação aeronáutica. Está expandindo sua rede de treinamento para cinco localidades. “A American Airlines Cadet Academy foi projetada para abordar todos os obstáculos associados ao caminho tradicional de treinamento de voo”, disse Christina Flores, Diretora Administrativa de Recrutamento e Programas de Voo da American Airlines. “Temos o prazer de oferecer um novo caminho que inclui o agendamento de voos enquanto trabalhamos para obter um diploma com o apoio de orientação e ajuda financeira.” Por meio dessa nova parceria com o Spartan College, os alunos da American Airlines têm a oportunidade de obter diplomas e classificações da FAA, bem como um diploma de Associate of Applied Science. O Programa de Voo no Spartan College pode ser concluído em 17 meses com horas ATP reduzidas, opções de acomodação e assistência financeira para aqueles que se qualificarem. Instrutores de voo certificados também podem continuar treinando para obter um Bacharelado em Gestão de Tecnologia na Spartan. Desde o seu lançamento em 2018, quase 700 alunos se matricularam na Cadet Academy e mais de 100 já se formaram com o programa. A American Airlines Cadet Academy tem uma parceria financeira dedicada a apoiar os estudantes militares que entram no programa. O objetivo é remover e manter as barreiras financeiras que os pilotos em potencial enfrentam, ao mesmo tempo em que cria uma maior diversidade entre os pilotos futuros e atuais. Os alunos matriculados na Cadet Academy serão acompanhados por um guia piloto da American Airlines para guiá-los durante o voo.