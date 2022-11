Serena Burtoni congelou fãs com a notícia: “Não estaremos lá…” | A razão é incrível

Serena Burton congelou os fãs com notícias que deixaram vocês sem palavras: Aqui estão os detalhes da história

Ela é uma das líderes das bandas que, graças ao seu grande profissionalismo e know-how, conquistaram o mundo do entretenimento, Serena Burton. Grande jornalista e apresentadora profissional, durante sua carreira conseguiu garantir um lugar no mundo do entretenimento graças ao popular programa Hoje é outro dia, transmitido pela Rai 1. Infelizmente, mas uma notícia que congelou os fãs sem palavras.

É uma profissão muito importante que Serena Burtoni que, depois de receber seu cartão de jornalista profissional, imediatamente começou a colaborar com Ray em alguns programas conhecidos como em busca de astronomia, sobras Por Serena Dandini E último minuto Liderados por Simonetta Marton e Maurizio Magnone.

A carreira de Serena Burton não demorou a chegar e podemos citar uma anedota que aconteceu no início da carreira de uma mulher. Mino D’Amato pediu ao repórter que conseguisse uma cobra de verdade para a irmã de Michael Jackson, La Toya. Confirmando a árdua tarefa, a mulher conseguiu atingir a meta estabelecida, deixando o maestro e a tripulação sem palavras. A entrevista correu bem e La Toya carregou uma cobra real em volta do pescoço durante o show.

Deve-se lembrar também que os profissionais Serena Burtoni sempre se destacou das demais a ponto de saber bem inglês, Ele revela em entrevista:Eu experimentei Londres na década de 1980 completamente. Em particular, tive a sorte de ir ao Live Aid (…) entre todos os grandes artistas, e chegou em um certo ponto Freddie Mercury E todos nós enlouquecemos, ali percebi a genialidade desse homem…“.

Já faz um tempo, euO rosto de Serena Burton está associado ao popular Afternoon Show. Hoje é mais um dia em que tive grande sucesso e um bom nível de participação na TV.ou. Infelizmente, Memo Remigi foi recentemente demitido imediatamente depois de “molestar” Jessica Morlacchi e o apresentador jogou palavras muito duras contra Remigi na TV ao vivo.

A notícia que chocou os fãs de Serena Burtoni

Os telespectadores que gostaram do programa hoje é mais um dia para notar a ausência, Em 2 de novembro de 2002, coordenado por Serena Burtoni.

A própria locutora havia anunciado no dia anterior, durante a última saudação, estou no programa desse dia dizendo:Te damos a data até amanhã Não, e amanhã não entramos ao vivo. Até quinta-feira porque não estaremos lá amanhã e em vez de nós está um filme de Gigi Prueti sobre a vida de San Filippo Neri chamado Bem-vindo ao céu… Não, eu prefiro que o céu seja transmitido.”

Muitos se perguntaram por que o programa de Burton não foi transmitido. Rai 1 decidiu homenagear Gigi Proietti no aniversário de sua morte. Ironicamente, o artista nasceu em 2 de novembro e morreu em seu aniversário de 80 anos, 2 de novembro de 2020.