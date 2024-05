Weah deveria ter sido demitido? A sentença de César

Com tantos grandes nomes suspensos, adiados ou enviados para a Série B, o designer Roque teve poucas alternativas para o grande jogo da 35ª jornada entre Roma e Juventus. Colombo também foi escolhido Alguns erros no derby do Scudetto Sim, mas vamos ver como se saiu o apito de Cuomo, internacional desde janeiro, no Stadio Olimpico na noite passada.

Clique aqui para ver os destaques da partida Roma x Juventus

A história de Colombo com Roma e Juventus

Colombo dirigiu a Velha Senhora em apenas 3 ocasiões, 2 das quais nesta temporada. O balanço viu os Bianconeri serem derrotados duas vezes, o último precedente remontando à 30ª rodada, quando a Juventus perdeu no último minuto em Roma, mas para a Lazio. Colombo também comandou a Juventus na derrota por 4 a 2 para o Sassuolo, na quinta rodada. A única vitória que a equipe treinada por Massimiliano Allegri alcançou ao ser eliminada pelo apito da divisão Como remonta à quarta da temporada 2022-23: 2 a 0 contra o Spezia, no estádio. Em vez disso, a quinta partida oficial foi contra a Roma. As últimas quatro partidas em que os Giallorossi estiveram invictos foram positivas: 3 vitórias (a primeira contra o Torino por 1 a 0, seguida pela última vitória sobre o Lecce em 5 de novembro passado e uma vitória por 2 a 0 sobre o Napoli em 23 de dezembro) e um empate por 2 a 2 na temporada passada contra o Salernitana. São dois pênaltis para a equipe Giallorossi: um foi marcado contra o Torino por Dybala, e o outro foi perdido por Lukaku na última partida contra o Lecce. Relativamente ao processo disciplinar, a Roma recebeu 12 cartões amarelos.

Talvez você possa estar interessado Pogba, adeus Juventus: ele vai ao cinema e o ridículo se espalha na internet

O árbitro avisou 3 jogadores

Com a ajuda dos Assistentes Alassio e Preti juntamente com o Oficial da Quarta Direção Ao VAR Di Paolo e AVAR DionisiO árbitro avisou três jogadores, dois deles da equipe de Allegri: 4′ Weah (esquerda), 71′ Rabiot (direita), 84′ Abraham (direita).

Roma e Juventus, situações em câmera lenta

São episódios questionáveis. Aos cinco minutos, Weah entrou sem pensar muito nas consequências e tentou passar a bola para Svilar a poucos passos do gol: apenas o cartão amarelo. Aos 44 minutos, Danilo desperdiçou cartão amarelo que nocauteou Danzi a poucos passos da área. Aos 60 minutos, Weah tentou se adiantar a Paredes, mas ao continuar interferindo, acertou com força nas pernas do argentino. Columbo apita a cobrança de falta, mas… O segundo cartão amarelo não é dado e isso resulta em expulsão De 22 preto e branco. Os suplentes dos Giallorossi levantam-se, com De Rossi zangado com o assistente. Aos 71 minutos, Rabiot escorregou e colocou a bola na posse de Christensen, mas tirou o dinamarquês com o chute: a falta e o cartão amarelo foram corrigidos. Aos 84 minutos, lançamento de Abraham para Danilo: O avançado dos Giallorossi recebeu cartão amarelo com razão.

Para Cesare não havia sinal vermelho em Weah

Aos 5 minutos, há um desafio de Weah sobre Svilar, que está com a bola: ele salta para pressionar, apenas cartão amarelo de Colombo. Ele foi avisado. Aos 44 minutos, falta cartão amarelo: Baldanzi se libera para chutar, Danilo amplia o compasso na entrada da área e impede o jogador dos Giallorossi de chutar. Havia amarelo. Aos 60 minutos, verdadeiros protestos da Roma: Weah claramente jogou a bola primeiro, mas escorregou e acertou Paredes com o pé quicando. Os Giallorossi pediram uma segunda advertência, mas Colombo continuou bloqueado e não avisou o jogador. O jogador da Juventus foi imprudente ou negligente? No primeiro caso há amarelo. Vou contar-lhes o que aconteceu no domingo passado em Nápoles com um incidente semelhante. Havia outro internacional, o Sousa: vê-se claramente o Cristante a tocar na bola e depois a Anguissa também, o árbitro assinala um livre e não um cartão amarelo como aconteceu no jogo Roma-Juventus.”