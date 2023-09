Mercado da Juve, compras e vendas da sessão de verão 2023

Em sua aventura no Union Berlin, a primeira fora da carreira profissional, Leonardo Bonucci vestirá a camisa“”, “social”:{“socialType”: “twitter”, “src”: “https://twitter.com/fcunion/status/1697538799415222467”, “cookieAllowed”: true}, “postId”: “2a5fb465- 6f8f -4dc7-a1ea-8810bbb47d03”},{“timestamp”: “2023-09-01T09:40:36.630Z”, “timestampUtcIt”: “2023-09-01T11:40:36+0200”, “altBackground”: false “title”: “Juve saúda Bonucci: ‘Obrigado por tudo Leo'”, “content”: “

Foi assim que a Juve recebeu Bonucci em seu site. “Obrigado por tudo Leo! A relação entre Juve E leonardo bonucci. Uma jornada vencedora, cheia de satisfação, feita de chegadas e retornos que marcaram as etapas dessa história que vivemos juntos. A próxima parada de sua jornada será Union Berlin. De 2010 (ano da transferência do Bari) a 2023, Leo participou bem da Juve 12 temporadas Muitos prêmios foram ganhos através do papel do hub central em lendário Triplo defensiva Na companhia de Barzagli e Chiellini. Obrigado e desejamos-lhe boa sorte no futuro. Olá Léo!

“,”postId”: “503440c0-8794-4097-99c7-daa71b9fe4f2”},{“timestamp”: “2023-09-01T09:28:12.047Z”, “timestampUtcIt”: “2023-09-01T11:28: 12+0200″,”altBackground”:false”,”title”:”Bonucci no Union Berlin: É oficial”,”content”: “

Para formalizar a venda Bonucci no Union BerlinFoi o clube da Juventus que publicou um comunicado de imprensa oficial no seu site. \”Juventus Football Club SpA anuncia que chegou a acordo com 1.FC Union Berlin eu gEdição gratuita definitiva do direito às apresentações esportivas do jogador de futebol Leonardo Bonucci. Esse processo gera O impacto económico negativo para o exercício financeiro de 2022/2023 é de 5,6 milhões de eurosIsto porque o valor contabilístico líquido dos direitos de registo do jogador foi ajustado“O comunicado dizia.

“,”postId”: “627e8cd7-4f49-4a06-bfce-b06270e8d5b1”},{“timestamp”: “2023-09-01T09:15:00.870Z”, “timestampUtcIt”: “2023-09-01T11:15: 00+0200″,”altBackground”:false”,”title”:”A chance de Frosinone para Caio George”,”content”: “

Juventus que vendeu Emprestado ao Frosinone Cajo Jorge.Portanto, o atacante brasileiro, que sofreu uma grave lesão no joelho na aventura pela Juventus, terá a oportunidade de jogar e se exibir no Campeonato Italiano.

“,”postId”:”ae4f1daf-b201-4c77-9133-e8ca4a28cd6e”},{“timestamp”: “2023-09-01T09:00:00.750Z”, “timestampUtcIt”: “2023-09-01T11:00: 00+0200″,”altBackground”:false”,”title”:”Yildiz é renovado até 2027″,”content”: “

nas últimas horas Juventus armou a joia Kenan Yildiz. Na verdade, o avançado turco nascido em 2005 renovou o seu contrato com os Bianconeri até 2027: “Estou muito feliz. Até ao fim!”, as suas primeiras palavras após a assinatura

“,”postId”: “517a2456-1ee7-4f16-828e-b4a628c9e474”},{“timestamp”: “2023-09-01T08:40:00.757Z”, “timestampUtcIt”: “2023-09-01T10:40: 00+0200″,”altBackground”:false”,”title”:”Juve também tentou contratar Lukaku…”,”content”: “

Juventus que trabalhou no último mês de mercado para alcançá-lo Romelu Lukaku: Com o Chelsea as negociações foram sobre uma Intercâmbio com Dusan VlahovićAlém do equilíbrio a favor do preto e branco. O processo dependia precisamente da quantidade de ajustamento

“,”postId”:”666af2fa-e8ff-473b-9258-f0240011dcbe”},{“timestamp”: “2023-09-01T08:22:20.950Z”, “timestampUtcIt”: “2023-09-01T10:22: 20+0200″,”altBackground”:false”,”title”:”Bonucci, Juve pagará parte do salário”,”content”: “

Quanto a Bonucci, que também foi procurado sem sucesso por Gênova e Lazio na Itália Juve Você contribuirá para pagar um Parte da participação (total 3,5 milhões de euros).) que o zagueiro – que tinha contrato até 2024 com os Bianconeri – receberá em sua aventura no Union Berlin.

“”,”postId”: “86ff2992-c041-4530-b1fd-4baf94399036”},{“timestamp”: “2023-09-01T08:00:00.000Z”,”timestampUtcIt”: “2023-09-01T10:00 : 00+0200”, “video”:{“videoId”: “858768”, “videoPageUrl”: “”}, altBackground”:true, “title”: “Bonucci: A partida poderia ter terminado melhor? Com ​​a Juventus? Então vamos conversar\”,Conteúdo\”:

Ontem à tarde, o antigo capitão da Juventus opôs-se Esportes celestes Em Ciampino, ao partir para a Alemanha, comentou as negociações. “Estou feliz por ingressar em uma empresa como a Union Berlin. As coisas poderiam ter terminado melhor com a Juventus? Esta é uma discussão que discutiremos a seguir\”.

“,”postId”: “9919b4b2-564e-4fc6-abda-77299e5106f2”},{“timestamp”: “2023-09-01T07:50:00.000Z”, “timestampUtcIt”: “2023-09-01T09:50: 00+0200″altBackground”:false,”title”:”Bonucci no Union Berlin: Hoje é oficial”,”content”:”

O zagueiro foi o último a sair Juve: Cheguei ontem Alemanha Para iniciar uma nova experiência comUnião Berlim.

“”,”postId”:”5eaaac56-2a32-4f83-9781-3a309979d480″},{“timestamp”: “2023-09-01T07:40:00.000Z”,”timestampUtcIt”: “2023-09-01T09:40 : 00+0200″altBackground”:false,”title”:”E a única cara nova dos Bianconeri”,”content”:”

A única cara nova dos Bianconeri é… Timothy Weah. A ofensiva americana no exterior atingiu o seu auge Título final De noite em noite 10,3 milhões mais bônus de 3,1 Ele assinou um contrato de cinco anos.

“”,”postId”: “9012a3ce-11e0-41f5-9189-3bdd07409d9c”},{“timestamp”: “2023-09-01T07:30:00.000Z”,”timestampUtcIt”: “2023-09-01T09:30 : 00+0200″altBackground”:false,”title”:”Muitas despedidas importantes: Cuadrado, Di Maria e Bonucci acima de tudo”,”content”:

Os Pretos e Brancos permitiram a saída de vários jogadores desta sessão do mercado de transferências. As principais vendas foram as de Quadrado, Di Maria (ambos gratuitos) e bonucci (Ele acabou à margem do projeto de arte.)

“”,”postId”:”9fbec0d8-24b3-43f7-accf-9eefba4a732c”},{“timestamp”: “2023-09-01T07:20:00.000Z”,”timestampUtcIt”: “2023-09-01T09:20 : 00+0200″altBackground”:false,”title”:”O elenco disponível para Allegri foi significativamente reduzido”,”content”:”:

Giuntoli foi convocado Thin da lista muito Preto e branco: \”Não é nenhum segredo que teremos que acertar as contas: Será um caminho virtuoso para a competitividade e a sustentabilidade.Ele anunciou isso na coletiva de imprensa do programa.

“”,”postId”: “6cbfcc92-174f-492d-8164-da8942b48059”},{“timestamp”: “2023-09-01T07:10:00.000Z”, “timestampUtcIt”: “2023-09-01T09:10 : 00+0200″altBackground”:false,”title”:”Giuntoli é o modernista mais importante”, “content”: “

A notícia mais importante da sessão do mercado de transferências é definitivamente A chegada de Cristiano Giuntoli. o novo éque chegou após um teste com o Napoli, assinou um contrato plurianual com os Bianconeri.

“”,”postId”: “6398e418-41ed-469e-a9c1-92a070b18d62”},{“timestamp”: “2023-09-01T07:00:00.000Z”, “timestampUtcIt”: “2023-09-01T09:00 : 00+0200″altBackground”:false,”title”:”Último dia do mercado de transferências \”tranquilo\” para a Juventus”,”content”:”:

O último dia deverá ser “tranquilo” no mercado de transferências para os bianconeri, que nos últimos dias colocaram a equipa à disposição de Allegri. No entanto, as ofertas de última hora estão sempre ao virar da esquina.

query='{"live":true","configurationName":"LIVEBLOG_CONTAINER_WIDGET","liveblogId":"7a557962-1e41- 43f4 -"931c-37c597604926″,"Locatário":"Esportes","Página":1}'