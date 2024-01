Linda e corajosa mulher Itália. A partida em Portugal terminou 2-2

Primeiro amistoso Para a seleção italiana de futsal feminino em Portugal, frente à seleção portuguesa, foi arquivado. Foi assim que as coisas aconteceram em Torres Novas.

A Itália está jogando muito bem, liderada pelo técnico Salvatore. Os italianos saíram na frente e deram o pontapé inicial no primeiro tempo com dois gols de “Pato” Dalmaz, que foi interrompido por um placar provisório de 1 a 1 para os donos da casa marcado por Ana Azevedo.

Entramos no segundo tempo com a seleção italiana na liderança 1-2. A portuguesa empatou o placar no segundo tempo por meio de Raquel Santos.

Neste ponto o jogo se torna lindo e imprevisível. Os Blues não recuam, pelo contrário: ainda se aproximam, mas não conseguem marcar.

terminar 2-2. Amanhã repetiremos ao mesmo tempo, supondo que isso tambémEste desafio pode dar sentimentos diferentes.

Portugal-Itália 2-2 (1-2 pontos)

Portugal: Ana Catarina, Matos, Nunes, Alves, Rocha, Carvalhinhos, Azevedo, Giannis, Vivo, Pereira, Pedrera, Odete Rocha, Santos, Moreira. Técnico Luís Conceição

Itália: Cestari, Borges, Pratico, Bottema, Greco, Mansueto, Adamati, Vanelli, Gilardi, Berti, Poffo, Dalmaz, Ferrara, Cartoran. Treinador Salvatore

Artilheiros: Dalmaz 3'29'', Azevedo 9'25'', Dalmaz 12'11'', Santos Santos 10'45''.

Reserva: Nunes (P)

Árbitros: Eduardo Coelho (Portugal), Filipa Prata (Portugal), Pedro Costa (Portugal), Escalação: Rita Ferraz (Portugal).

Foto: Departamento de Futsal/Deborah Braga